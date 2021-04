Los GLAAD Media Awards rinden homenaje al talento queer latino

“Los galardonados de este año nos recuerdan que incluso en tiempos de división política y cultural, la representación y la visibilidad LGBTQ diversa puede iluminar, entretener y crear un impacto duradero”, dijo Sarah Kate Ellis, presidenta de los GLAAD, en un emotivo discurso.

La 32 edición de estos premios, que se celebró la noche del jueves 8 de abril de forma virtual y fue retransmitida por YouTube, no pudo ser más emotiva y simbólica como bien puso de relieve Ellis.

Presentada por la actriz y comediante Niecy Nash, la ceremonia estuvo salpicada de apariciones de primeras espadas de la actuación y el activismo, como la actriz Laverne Cox, productora de Disclosure, que se llevó el galardón a Mejor documental.

También hicieron aparición Wilson Cruz e Ian Alexander, que forman parte del cast de Star Trek Discovery, considerada la Mejor serie dramática. E igualmente, los galardones a Mejor película de estreno y de estreno limitado fueron para Happiest Season y The Boys in the Band.

Ahora bien, la presencia latina brilló con emotivos homenajes y premios muy merecidos.

Por un lado, el elenco de Glee rindió homenaje a la desaparecida Naya Rivera y además de una espectacular actuación, tuvieron un momento para hablar sobre cómo el personaje que interpretaba Rivera impactó en la comunidad LGBTQ+ latina.

Asimismo, actores, directores y profesionales de la cultura dedicaron sendos discursos para apoyar a los jóvenes transgéneros y pedir a lo largo de la ceremonia la aprobación de la Ley de Igualdad. También hubo menciones a la lucha por la(s) identidad(es) y contra la violencia tanto a la comunidad asiaticoamericana como a la trans.

Uno de los premios más brillantes de la jornada, que incluyó actuaciones como las de CHIKA, Rebecca Black o Jessica Betts, fue el que recibió la producción española emitida por HBO Max Veneno.

Dirigida por los Javis, la miniserie dramática cuenta la historia de Cristina Ortiz, una mujer transexual popularmente conocida como La Veneno que fue un hito en España de los años 90’ por ser la primera vez que una persona trans salía en la televisión. Además, de mostrar los entresijos de la industria televisiva de la época y la sociedad española de entonces y la de ahora en relación a la comunidad trans.

Veneno ganó en los GLAAD el premio a la Mejor serie de televisión guionizada en español, mientras que La mejor serie en español fue a parar a La Hermana de Aleyda Ortiz, de Despierta América (Univisión).

La ceremonia al completo puede ser seguida en Hulu hasta finales de junio.

Conozcan el resto de ganadores AQUÍ.