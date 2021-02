Las mil caras de Pedro Pascal, el actor latino que hipnotiza a Hollywood y a los gamers

Las respectivas productoras han anunciado el papel del actor chileno Pedro Pascal en dos proyectos bien distintos, confirmando tal vez que se ha convertido en una destacada figura para la industria así como su polivalencia artística.

Pascal colaborará junto a Maria Bakalova (Borat) en una futura comedia de Netflix titulada The Bubble, que tiene como tema la pandemia y es el nuevo proyecto del director Judd Apatow (El rey del barrio).

La historia presenta el añadido de tratarse de un relato metaficcional, en el que un grupo de actores quedan atrapados en un hotel durante el confinamiento mientras intentan acabar una película. Ciertamente, no será el primer proyecto que integre la pandemia en códigos artísticos.

En un vector completamente opuesto, distópico incluso, se encuentra la revelación para los gamers de que el personaje de Joel del videojuego The Last of Us sería latino y estaría encarnado por Pedro Pascal en la película que están preparando para HBO. Son enormes las expectativas respecto a la adaptación del videojuego post-apocalíptico, ya un clásico de los videojuegos que el año pasado logró el premio a Juego del Año de los Game Awards.

El director encargado es Craig Mazin (Chernobyl) quien también cuenta con Bella Ramsey en el papel de Ellie. Ambos actores coincidieron hace años en otro gran éxito de la productora de streaming, donde ella se hizo conocida, en Juego de Tronos.

Pedro Pascal (1975) se hizo famoso mucho antes por sus papeles, latinos o no, en numerosas series de televisión, aunque fue el año 2020 cuando logró un nuevo estátus artístico. Brilló y se viralizó por su papel en The Mandalorian; después terminó el año por todo lo alto con un papel contrapuesto como villano en Wonder Woman 1984.

Esta misma versatilidad y éxito que plasman estos dos últimos lanzamientos puede verse a lo largo de toda su trayectoria; el año pasado probó en el cine infantil junto a Robert Rodríguez (We Can Be Heroes), fue la cara de una marca de perfumes como Loewe y durante tres temporadas lo dio todo como agente latino de la DEA en Narcos.

Parece pues que todavía no ha encontrado registro que se le resista.