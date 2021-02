Las grandes plataformas anuncian inversiones millonarias en productoras latinoamericanas

La gigantesca empresa Amazon anunciaba hace unos días 2’65 millones de dólares para productoras de televisión, cine y teatro, como gesto casi solitario por la crisis de la covid-19. El anuncio viene tras unas semanas en las se confirmaban movimientos en el escenario de la batalla de las plataformas de streaming que, conscientes de la desaceleración de su increíble crecimiento, iban a apostar por la diversidad y nuevos mercados, entre los que figura especialmente Latinoamérica.

Jennifer Salke, la directora de Amazon Studios encargada de confirmar las nuevas inversiones, planteó en términos de donaciones la inversión “a países donde la empresa está desarrollando contenido local y original”, pensando en su plataforma Amazon Prime Video. Esto vino acompañados de más anuncios, dos temporadas más de la serie de Eugenio Derbez (LOL: Last One laughting) y otra del también mexicano Diego Luna (Pan y circo).

Con harta alegría y emoción les cuento que esta confirmada la segunda temporada de #PanYCirco por @PrimeVideo !! Gracias a todas y todos los que nos vieron y se sumaron a la conversación, pronto les cuento más detalles. Gracias @PrimeVideoMX !! pic.twitter.com/75oyTvj059 — diego luna (@diegoluna_) January 26, 2021

Si el año pasado empezaban en España con los documentales de estrellas deportivas ahora revelan ya su trabajo en Maradona: Sueño Bendito y otro proyecto con Chivas de Guadalajara. Pero todo este anuncio es solo una pequeña primera fase de promoción pues en realidad ya dijeron que están pendientes de dar luz verde en Latinoamérica a quince series y cinco películas anuales para los próximos cinco años. Entre ellos hay otro proyecto con el exitoso Derbez que sigue sus vacaciones familiares (De viaje con los Derbez 2) o la apuesta de género apocalíptico Soldados o Zombies.

Cubriendo los avances de la guerra de plataformas y los nuevos flujos económicos de la industria cinematográfica en este medio hemos insistido a menudo en el rol de los productores independientes para lograr evitar patrones coloniales en el futuro nuevo panorama. En esa línea parecía funcionar en anuncio ayer de la nueva financiación de Latino Public Broadcasting (LPB) mediante donaciones de la John D. and Catherine T. MacArthur Foundation.

En su comunicado de prensa la LPB ha reiterado su compromiso por reflejar como la pandemia ha golpeado con el doble de fuerza en las zonas castigadas con pobreza y desigualdad, desde Texas a Venezuela pasando por California o Puerto Rico, centrándose en las comunidades (Los desobedientes, Traces of Home, Exodus Stories: Voices from the Caravan) y sus nuevas voces (El Palsa, My Queerceañera, The Next Message).

Para terminar por cerciorar dichas macrotendencias esta misma semana también se anunciaba que, más allá de la diversificación de inversiones y audiencias, también se esperaban mutaciones en la publicidad en las grandes compañías entre las que se incluyen Netflix, Prime, HBO Max y Disney+. Las audiencias de los servicios de streaming bajo demanda son consideradas en términos publicitarios OTT (over-the-top), por lo que publicistas y grandes marcas ya se fijan en ellas. Plataformas como la gratuita Pluto TV ya funcionan gracias a la publicidad. Según informa Strategy Analytics la inversión en audiencias OTT podría superar los cien mil millones de dólares en 2022.