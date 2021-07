La próxima “Batgirl” podría ser latina: Leslie Grace e Isabela Merced entre las opciones para interpretar a la Batichica

El estudio Warner Bros se encuentra barajando opciones para decidir quién será la actriz que dé vida a la superheroina “Batgirl” en una nueva película. Según una nota exclusiva publicada ayer por la revista Deadline, las actrices Leslie Grace, de origen dominicano, e Isabela Merced, de origen peruano, figuran entre las posibilidades. Ambas actrices participan del proceso de selección para el papel de “Batgirl” en el que también suenan Zoey Deutch y Haley Lu Richardson.

Según The Wrap, las favoritas para el papel serían Richardson y Grace, aunque se rumorea la posibilidad de que Haley Lu se haya retirado del proceso, por razones aún desconocidas.

Por su parte, la actriz Isabela Merced, quien compartió pantalla con Eugenio Derbez y Eva Longoria en “Dora and the Lost City of Gold”, tendrá una prueba esta semana para el protagónico.

Esta película sobre la superheroína lleva varios años en la gaveta de planes de Warner Bros. Hasta el momento se sabe que el guión de “Batgirl” está a cargo de Christina Hodson, guionista de la historia de “Birds of Prey” y “The Flash”, mientras que Adil El Arbi y Bilall Fallah, el dúo que dirigió “Bad Boys for Life” están confirmados en la dirección.

Batgirl es la primera película de DC en acción real que, hasta el momento, está siendo planeada en exclusiva para HBO Max, evitando por completo su estreno en cines.