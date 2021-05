“The King of Bachata” mostrará el ascenso de Romeo Santos

La bachata tiene un rey que todo el mundo conoce que levantó el género desde el ostracismo para convertirlo en un nuevo fenómeno. Este no es otro que el neoyorkino de origen dominicano Romeo Santos, conocido por hacer historia en la música latina como el rey de la bachata.

Ha anunciado pues que prepara dos proyectos para el 25 de junio consistentes en audiovisuales de streaming bajo demanda a cargo de Sony Music Latin junto a la productora Chimby Productios.

El primero es un documental titulado Romeo Santos: The King of Bachata y el segundo es Romeo Santos: Utopia Lie from MetLife Stadium con el que sus seguidores podrán revivir uno de los momentos más cruciales de su carrera cuando batió récords de asistencia con el exitoso Utopía lanzado ese año.

"La historia de la bachata es parte de mi historia como artista. Es el género que me permitió convertirme en el primer artista en lograr un lleno total en el estadio Metlife, algo que aún no se ha repetido", indicó Santos.

Mientras que el documental pretende ser una ventana abierta para todos sus seguidores el concierto funcionará como modo de poner a su alcance un momento histórico del género por ser un momento en que se llenara el escenario de los más legendarios bacheteros que colaboraron con el disco Utopía.

Fue también la noche en que un primer cantante en español rompió el récord de audiencia del gigantesco MetLife de Nueva Jersey. Además ambas producciones cuentan con la intervención de otros grandes artistas como Daddy Yankke, Marc Anthony, Thalia, Cardi B o los productores Emilio Estefán y Tommy Mottola.

Este 25 de junio vamos a revivir una noche donde el género de bachata se consagró de manera histórica #Metlife #UTOPIALive. Para obtener boletos entre a la pagina https://t.co/zCuIh7oiyOhttps://t.co/ztjuD0c6M6 — Romeo Santos (@RomeoSantosPage) May 13, 2021

“Me convertí en el primer y único artista latino en lograr un lleno total, me da la oportunidad de revivir una de las noches más extraordinarias de mi vida y compartirla en los hogares de mis seguidores por todo el mundo".

Cuando ha sido entrevistado sobre el documental el artista contestaba que la producción va más allá de su carrera profesional para centrarse en la historia de superación del hijo de inmigrantes: “Como saben, mi historia es la de muchos hijos de inmigrantes y por eso quise incluir mis recuerdos e imágenes de cuando era pequeño y del camino que me llevó hasta allí”.

En el documental, Romeo lleva además a su público a un viaje por zonas rurales de la República Dominicana emprendiendo su Gira del Pueblo con conciertos gratis en pequeños poblados y aldeas donde nunca habían tenido un concierto.

El idioma de las dos producciones será el spanglish con subtítulos en inglés o en español y las entradas están disponibles desde el jueves pasado.