Kassandra García, la latina que pelea por representación en la NFL

Kassandra García es una mexicana-estadounidense de primera generación que está haciendo historia en un mundo dominado por los hombres.Con tan solo 27 años, García es la latina de mayor rango en la NFL como analista de administración de fútbol americano de los Rams de Los Ángeles. Sumándose a Natalia Dorantes, la primera jefa de personal de la NFL a principios de este año.

El mundo del deporte, incluso a nivel administrativo, es predominantemente masculino. Sin embargo, algunas latinas como Kassandra García han llegado para diversificar la industria.

El ascenso de García comenzó en la Universidad de Arizona, donde estudiaba para obtener su título en administración de empresas y donde era pasante de reclutamiento para los Wildcats. Sus habilidades la ayudaron a convertirse en analista, y según explicó, la influencia que su familia y su cultura tuvieron un rol importante en su carrera.

García atribuye sus logros a su abuela y a su madre, pues son quienes le dieron la fuerza para perseguir sus sueños. Los abuelos de García eran mexicano-americanos de segunda generación, salieron de México con tres hijos y sin hablar inglés. A pesar de tener todo en contra, y con mucho trabajo duro, lograron construir prósperos restaurantes mexicanos en Tuscon, Arizona. Fue este ejemplo lo que inspiró a Garcia a construir su carrera.

Kassandra García admite que convertirse en la latina de mayor rango en la NFL no ocurrió por accidente. Siempre ha sido muy rebelde y esto la ha ayudado a perseguir objetivos que pensaba imposibles. "Soy muy terca. Cuando alguien me dice que no puedo hacer algo, se acabó el juego. El fuego que hay dentro de mí arde para demostrar que están equivocados. No sé si eso es ser terco, narcisismo, ego -y pienso en esto todo el tiempo- pero me ha llevado hasta aquí", contó García a USA Today Sports.

Según el informe Diversity and Inclusion 2021 de la NFL, hasta Febrero del 2021 sólo ha habido cuatro entrenadores (hombres) latinos. Además, advirtió que sólo el 2,7 por ciento de todos los vicepresidentes de los equipos eran mujeres de color. Por otra parte, las mujeres en puestos administrativos en el deporte disminuyeron del 35,9 por ciento en 2019 al 32,3 por ciento en 2020, según el Instituto para la Diversidad y la Ética en el Deporte (TIDES) del Programa de Gestión Deportiva DeVos en la UCF. De ellos, sólo el 7 por ciento de las mujeres en todos los puestos de administración profesional eran mujeres no blancas.

Es inspirador y esperanzador ver que mujeres como García están abriendo un camino para otras latinas que sueñan con tener una carrera en el lado empresarial de los deportes profesionales. Sin embargo, no es secreto que su historia es una excepción. Según el Instituto para la Diversidad y la Ética en el Deporte, sólo el 7% de los puestos de administración profesional en la NFL son mujeres de color. Así que mientras Kassandra García puede ser una anomalía en 2021, aquí está la esperanza de que ella sea una de las muchas latinas que trabajan en la NFL en los próximos años.