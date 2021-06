JLO firmó un acuerdo con Netflix para crear contenido

El reciente acuerdo de colaboración que han firmado Netflix y Jennifer López con su productora Nuyorican Productions incluye la creación de películas de ficción y documentales, producidas o protagonizadas por López y dirigidas por talentos femeninos, confirmó Netflix este lunes. Aunque no se ha especificado los detalles de la colaboración, Netflix confirmó que el acuerdo se extenderá por “varios años”. “En todos los aspectos de su carrera Jennifer López ha sido una fortaleza en el mundo del entretenimiento”, dijo el Scott Stuber, director del área internacional de películas de Netflix.

Por su parte la actriz boricua dijo en un comunicado: “Me emociona anunciar mi alianza con Netflix. Creo que no hay mejor hogar que esta empresa de creación de contenido, que mira hacia al futuro y busca desafiar los convencionalismos”.



La actriz y cantante del Bronx se encuentra actualmente trabajando en dos largometrajes que protagonizará, el thriller de acción The Mother, dirigido por Niki Caro y que prevé estrenar a finales del año que viene; y la cinta The Cipher, una adaptación de la novela homónima de Isabella Maldonado.

Más allá de esta nueva alianza con Netflix, la cantante latina tiene otros dos proyectos pendientes. La comedia romántica Marry Me, un proyecto que estrenará junto a Maluma el 11 de febrero del 2022, una película para celebrar San Valentin luego de ser aplazada por la pandemia. Además de protagonizar la película, los artistas formarán parte de la banda sonora.

Por otro lado, Shotgun Wedding es la otra comedia romántica que JLO protagonizará el próximo año.