'In the Heights' de Lin-Manuel Miranda en el 20º aniversario del Festival de Tribeca

El Festival de Cine de Tribeca anunció el pasado viernes que la edición de este año abrirá con la película In The Heights, una adaptación del primer musical que escribió Lin-Manuel Miranda. El evento se celebrará del 9 al 20 de junio en el icónico Radio City Music Hall de Nueva York, que reabrirá al 100 % de su capacidad tras más de un año de cierre. La película será proyectada en la inauguración de la muestra simultáneamente en los cinco distritos de la ciudad, en espacios al aire libre.

La participación de la película en el festival neoyorquino coincide con el estreno mundial de In The Heights. Esta película con sabor latino, gira en torno a la vida y las inquietudes de varios personajes que viven en el barrio de Washington Heights, donde hay una gran concentración de inmigrantes dominicanos. "Es un honor inaugurar el 20 aniversario del Festival de Cine de Tribeca. (...) No podemos esperar a compartir esta carta de amor en forma de musical a nuestra comunidad, con nuestra comunidad, en nuestra comunidad", afirmó emocionado Miranda en un comunicado.



Jane Rosenthal, co-fundadora y directora ejecutiva del Festival de Cine de Tribeca, se mostró orgullosa de poder contar con la película en la primera noche de la muestra para celebrar a la comunidad latina. "In The Heights es la historia neoyorquina por excelencia de trabajo duro, resiliencia y triunfo", afirmó.

La película In the Heights cuenta con un reparto de lujo que incluye a Anthony Ramos, Melissa Barrera, Corey Hawkins, Jimmy Smits, Dascha Polanco y Lin-Manuel Miranda, entre otros.

Ha sido dirigida por Jon M. Chu (Crazy Rich Asians, 2019), y ha sido producida por la Warner Bros. Si bien estaba programada para llegar a las salas en junio de 2020, el lanzamiento se suspendió por la crisis sanitaria. La película podrá verse desde el 11 de junio en los cines de EE.UU., y 31 días después en la plataforma de HBO Max.

Hasta el momento el festival aún no ha confirmado las demás películas que participarán en el evento.