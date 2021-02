Guatemala sigue favorita tras el anuncio de los finalistas a los Oscar

Quince películas siguen desde el martes por la tarde en la carrera por el reconocimiento de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas después que anunciaran los finalistas a los Oscars, entre las que se encuentran numerosas muestras de talento latino.

Esta es una primera fase de la prestigiosa competición, a continuación los miembros deberán votar para anunciar las nominaciones de la 93ª edición el 15 de marzo y anunciar los ganadores en la ceremonia del 25 de abril.

Son numerosos los países latinos que han llegado a esta fase y optan entre sus candidatas para volver a repetir con el galardón a Mejor Película Extranjera pero llama poderosamente la atención del caso de La Llorona de Jayro Bustamante, que no sólo batió los récords de Guatemala con las nominaciones a los Globos de Oro sino que podría volver a hacer lo mismo en los Oscars.

La historia deconstruye gracias a la brillante actuación de María Mercedes Coroy el mito de terror y folclore como metáfora de su guerra civil. Guatemala nunca ha ganado en dicha categoría y podría ser el momento con tantas inercias de hacer historia.

Otras propuestas que resuenan son la mexicana Ya no estoy aquí, éxito de Netflix repleto de cumbia dirigido por Fernando Frías que ya ha recogido antes diez premios Ariel; la argentina Los Sonámbulos, dirigida por Paula Hernández, o El olvido que seremos, una producción colombiana dirigida por el director español Fernando Trueba que adapta las memorias del doctor y activista Héctor Abad Gómez.

No es el único director español en el palmarés, el favorito de la academia, Pedro Almodóvar, aparece en la sección de cortometrajes con su primera película en inglés, The Human Voice, una adaptación del homónimo monólogo de Jean Cocteau en 1930 (La voix humaine).

En la sección de documentales era una apuesta segura la presencia del documental chileno de Maite Alberdi, The Mole Agent, una historia real de detectives octogenarios estrenada en Sundance y también nominada a los Globos de Oro y a los premios Spirit.

Chile ya logró la estatuilla en 2018 (Una mujer fantástica, Sebastián Lelio), Argentina en 2010 (El secreto de sus ojos, Juan José Campanella) y México más recientemente en 2019 (Roma, Alfonso Cuarón).

Puede a continuación consultar el resto de finalistas, entre las que figuran grandes superproducciones que intentaron escapar al batacazo de la salas como Tenet. Aunque parece evidente un intento por premiar films promovidos por las clásicas productoras la realidad es que la entrada de las plataformas de streaming en la competición también se deja manifestar en éxitos como Mank o Borat Subsequent Moviefilm.

FINALISTAS:

LARGOMETRAJE DOCUMENTAL:

- “All In: The Fight for Democracy”

- “Boys State”

- “Collective”

- “Crip Camp”

- “Dick Johnson Is Dead”

- “Gunda”

- “MLK/FBI”

- “The Mole Agent”

- “My Octopus Teacher”

- “Notturno”

- “The Painter and the Thief”

- “76 Days”

- “Time”

- “The Truffle Hunters”

- “Welcome to Chechnya”

CORTOMETRAJE DOCUMENTAL:

- “Abortion Helpline, This Is Lisa”

- “Call Center Blues”

- “Colette”

- “A Concerto Is a Conversation”

- “Do Not Split”

- “Hunger Ward”

- “Hysterical Girl”

- “A Love Song for Latasha”

- “The Speed Cubers”

- “What Would Sophia Loren Do?”

LARGOMETRAJE INTERNACIONAL:

- Bosnia and Herzegovina, “Quo Vadis, Aida?”

- Chile, “The Mole Agent”

- Czech Republic, “Charlatan”

- Dinamarca, “Another Round”

- Francia, “Two of Us”

- Guatemala, “La Llorona”

- Hong Kong, “Better Days”

- Irán, “Sun Children”

- Ivory Coast, “Night of the Kings”

- México, “I’m No Longer Here”

- Noruega, “Hope”

- Rumania, “Collective”

- Rusia, “Dear Comrades!”

- Taiwán, “A Sun”

- Tunisia, “The Man Who Sold His Skin”

MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA:

- “Birds of Prey and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn”

- “Emma”

- “The Glorias”

- “Hillbilly Elegy”

- “Jingle Jangle: A Christmas Journey”

- “The Little Things”

- “Ma Rainey’s Black Bottom”

- “Mank”

- “One Night in Miami...”

- “Pinocchio”

MÚSICA PARTITURA ORIGINAL:

- “Ammonite”

- “Blizzard of Souls”

- “Da 5 Bloods”

- “The Invisible Man”

- “Jingle Jangle: A Christmas Journey”

- “The Life Ahead (La Vita Davanti a Se)”

- “The Little Things”

- “Mank”

- “The Midnight Sky”

- “Minari”

- “Mulan”

- “News of the World”

- “Soul”

- “Tenet”

- “The Trial of the Chicago 7”

MÚSICA CANCIÓN ORIGINAL:

- “Turntables” from “All In: The Fight for Democracy”

- “See What You’ve Done” from “Belly of the Beast”

- “Wuhan Flu” from “Borat Subsequent Moviefilm: Delivery of Prodigious Bribe to American Regime for Make Benefit Once Glorious Nation of Kazakhstan”

- “Husavik” from “Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga”

- “Never Break” from “Giving Voice”

- “Make It Work” from “Jingle Jangle: A Christmas Journey”

- “Fight For You” from “Judas and the Black Messiah”

- “lo Sì (Seen)” from “The Life Ahead (La Vita Davanti a Se)”

- “Rain Song” from “Minari”

- “Show Me Your Soul” from “Mr. Soul!”

- “Loyal Brave True” from “Mulan”

- “Free” from “The One and Only Ivan”

- “Speak Now” from “One Night in Miami...”

- “Green” from “Sound of Metal”

- “Hear My Voice” from “The Trial of the Chicago 7”

CORTO ANIMADO:

- “Burrow”

- “Genius Loci”

- “If Anything Happens I Love You”

- “Kapaemahu”

- “Opera”

- “Out”

- “The Snail and the Whale”

- “To Gerard”

- “Traces”

- “Yes-People”

LIVE ACTION Y EFECTOS VISUALES:

- “Birds of Prey and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn”

- “Bloodshot”

- “Love and Monsters”

- “Mank”

- “The Midnight Sky”

- “Mulan”

- “The One and Only Ivan”

- “Soul”

- “Tenet”

- “Welcome to Chechnya”