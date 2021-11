Gael García entra al universo Marvel

El portal The Wrap ha confirmado la participación del mexicano Gael García en una nueva producción de Marvel. García interpretará a un hombre lobo en un nuevo proyecto que se estrenará en la plataforma Disney+. Además, se sabe que las grabaciones comenzarán a principios del siguiente año y, probablemente se estrenará a finales del mismo 2022.

Basada en "Werewolf by Night”, se prevé que el especial de Halloween de Disney Plus esté listo para 2022. Se sabe que el formato será un especial de TV, por lo que no se estrenará en las salas convencionales de cine.

Con este proyecto, Gael García Bernal se ha sumado a una lista exclusiva de mexicanos que han colaborado con Marvel, convirtiéndose el segundo luego de que Salma Hayek figurara en el elenco de Eternals.

De momento, los rumores cuentan que Tenoch Huerta sería otro de los nuevos héroes de Marvel en la segunda cinta de Black Panther, pero aún no se confirma su participación.