The Forever Purge: ¿qué podemos esperar los latinxs del cine de terror de 2021?

The Forever Purge, la quinta entrega de la franquicia de terror iniciada en 2013 por James DeMonaco, ha sido retrasada de nuevo hacia veranos de este año.

No solo despierta dudas por el tono final que decidan otorgar a la saga sino que su estreno, originalmente pensado para 2020, se mezcla ahora entre los esperados retornos del horror MUY afectado por el movimiento Black Lives Matter, levantándonos interrogantes sobre el rol de los latinos en la última película.

Entre las mencionadas esperas figura la resurrección de Leather Face, nuevas entregas de Escape Room o Paranormal Activity, más carnaza gore de Nicolas Cage (Wally’s Wonderland) o a los herederos de Jigsaw en el retorno de la saga con Chris Rock como nuevo protagonista. Pero lo que está todavía más claro es que este género, capaz siempre de captar los miedos y las paranoias colectivas, alcanzó una nueva cuota de conciencia racial en paralelo al crecimiento de BLM.

El mayor ejemplo de este crecimiento es la trayectoria de Jordan Peele (1979) y el hecho de que Get Out (2017) se haya consolidado como fino ejemplo de la paranoia racista que hemos visto en los últimos años. Y es que el terror siempre ha estado ahí para convertir en metáfora el salto hacia la Otredad, que pensábamos que estaba en los alienígenas pero que no, los prejuicios racistas de la comunidad blanca no vuelan tan alto.

Para certificar tanto que el racismo seguía más latente que nunca -algo no solo paralelo al aumento de conciencia sino también de los grupos de extrema derecha-, confirmaban dicha tendencia del género Us (2019) y la acertada pero revisionista serie Lovecraft Country (2020).

Peele podría continuar con sus éxitos y con esta paradójicamente realista mutación del terror con el esperado remake de Candyman, película de culto de black horror de 1992 aunque secundaria dentro de la trayectoria de las adaptaciones del novelista Clive Barker, autor de Hellraiser o Nightbreed.

Lo cierto es que desde que empezara la saga y a lo largo de las cuatro películas anteriores (y una serie) cada vez resulta menos canalla la idea de un gobierno de insurrectos que permiten el crimen durante doce horas para acabar con pobres y racializados. No será la saga más intensa ni la más sangrienta de la década pero socialmente es la que da más miedo.

Otro de sus aciertos podría ser el plantear las motivaciones del racismo en teorías sociológicas y proyecciones eugenésicas. Esa sociología mal aplicada sobre excesos de población aparece en todo tipo de entregas (en el Marvel Cinematic Universe sin ir más lejos) en la medida en que las metáforas demográficas forman parte del discurso populista.

The Forever Purge cuenta la historia Adela y Juan, que escapan en un rancho de Texas de un armado cartel mexicano. Podría ser la oportunidad de la saga de redimirse en algunos aspectos y tener en cuenta que el racismo institucional incluye también a latinos, asiáticos u otras minorías. Podría también acabar siendo un saco roto de más estereotipos o hacer lo que logró Get Out para la comunidad afroamericana.

Sí sabemos que James de Monaco retorna para guionizar la entrega, después que lo dejara en The Purge: Anarchy (2014), y que el director será Everardo Valerio Gout, el mexicano responsable de Días de gracia (2011), lo que ciertamente añade muchas esperanzas para decantar la última entrega hacia ese final certero tan esperado.