El impactante y emocional tributo de Inti a “La Veneno” en Drag Race España

El segundo episodio de la primera temporada del reality Drag Race España rindió homenaje a Cristina Ortiz “La Veneno” en la pasarela, aprovechando la visita de Paca 'La Piraña' como jueza invitada de la noche. Luego de que las reinas dieran todo sobre la pasarela, y antes de conocer los resultados, Inti, la participante más joven se quebró junto a sus compañeras. Inti se abrió frente a las demás reinas y contó lo que le estaba ocurriendo.

"Me está costando aceptar mi imagen y mi cuerpo. A veces, no me veo en el espejo y es muy raro. Es una disforia constante. Me da mucha disforia tener estos dos pechos y estar en esta situación", explicaba Inti mientras sus compañeras intentaban consolarla.



La joven boliviana se emocionó hasta las lágrimas al reconocer lo importante y difícil que le había sido este reto ya que Ortiz significó siempre un referente para ella. "Estoy sintiendo un cóctel de emociones que no me esperaba sentir, para nada. Tener el cuerpo que tengo ahora me está dando mucha disforia como persona trans".

Inti se reconoce y presenta a sí misma como una persona trans no binaria, y no ha tenido reparos en explicar sus emociones, convirtiéndose en un ejemplo de visibilidad para la comunidad. Finalmente, la reina quiso emitir un mensaje desde su experiencia y emociones como persona trans no binaria. "Alguien que se sienta como yo, le diría que tenga mucha paciencia, que se mire mucho al espejo. Y que no intente buscar nada malo porque para ser trans no necesitas hormonas ni ningún papel de un psiquiatra que te diga que eres una persona trans, no necesitas nada", afirmó con seguridad.

Sus compañeras Killer Queen y Arantxa Castilla - La Mancha también han reivindicado sus identidades trans en la pasarela y usando sus plataformas. El momento que se ha vivido en Televisión Española abre la puerta para una discusión más grande. Reivindicar la necesidad de una Ley Trans que otorgue y proteja los derechos de un colectivo especialmente olvidado y maltratado y cuya propuesta de ley progresista fue desestimada en los últimos meses.