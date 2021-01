El drama argentino 'Los sonámbulos' seleccionado para los 93º Academy Awards

Transitar la densa frontera entre el thriller y el drama familiar con una intensa puesta en escena y una cuidada fotografía es una de las claves para la nominación para la nueva versión de los 93º Academy Awards de la película escrita y dirigida por Paula Hernández, Los sonámbulos. Se convertía así en la representante de Argentina y espera ser la segunda directora de su país, después de María Luisa Bemberg, en lograr posteriormente otra nominación a los Oscars.

Paula Hernández (Buenos Aires, 1969) estudió en la Universidad de Cine de Buenos Aires y con su primer film en 2001 logró cierto reconocimiento que fue de nuevo confirmado siete años más tarde con Lluvia. En 2011 adaptaba el cuento de Sergio Bizzio, Un amor, explorando el drama romántico. Volvía ahora sobre el género para diseccionar la faceta familiar de los afectos, las cadenas implícitas en las relaciones de parentesco, lo que por el momento le ha servido para brillar en los festivales de San Sebastian, Chicago y La Habana.

La película Los sonámbulos fue grabada en octubre y noviembre de 2018 y se estreno en la Argentina en septiembre del año siguiente. Aborda unas vacaciones familiares de verano en las que la relación entre la madre y su hija adolescente y sonámbula rebota entre los demás miembros familiares hasta explotarles entre las manos, indagando en las patologías de la maternidad.

Este drama es una producción de Tarea Fina (Argentina) con la colaboración de Oriental Features (Uruguay) que cuenta con un experimentado reparto integrado por Érica Rivas (Wild Tales), Luis Ziembrowski (Anatomy of a Crime), Daniel Hendler (The Moneychanger), Marilú Marini (Trouble Every Day) y la revelación Ornella D’Elía que participó en la grabación con solo quince años.

La directora, que según informa Infonews estaba en el Festival Mar de Plata presentando una nueva película llamada Las siamesas, al enterarse agradeció a todos los participantes su colaboración, la oportunidad de representar a la Argentina y que todo ello fuera posible en un marco alternativo: “Tiene una estructura absolutamente independiente en su posibilidad de hacerse y es muy reconfortante todo el recorrido que tuvo”.

De momento es nominada y habrá que esperar a mediados de marzo, si la pandemia lo permite, para comprobar si finalmente ingresa en esa nueva liga. En todo caso parece un serio reconocimiento a la posibilidad de un cine independiente de calidad con visos internacionales y a una de las directoras latinoamericanas con más proyección de futuro.