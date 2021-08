“Cholo” abre la 25º edición del Festival de Cine de Lima

Este año se celebran 25 ediciones del Festival de Cine de Lima, y la versión digitalizada de la película “Cholo”, protagonizada por el exfutbolista Hugo Sotil, fue la elegida para inaugurar el evento este jueves. Esta sería la segunda edición que el festival hace en modalidad virtual por la pandemia del coronavirus.

‘Cholo’ es una de las películas más populares de Perú en los años 70, y ahor a es la primera película peruana digitalizada y restaurada en formato de gran calidad. El trabajo de digitalización ha sido realizado por el archivo de cine y televisión de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA).

La cinta dirigida por Bernardo Batievsky se presentó en su versión digitalizada y luego la proyección se realizó la charla inaugural Cholo: La memoria de sus protagonistas, que contó con la presencia de la cineasta Andrea Franco, Juan Luis Pereyra, músico de la banda El Polen; Violeta Nuñez, historiadora de cine; y el mismo ‘Cholito’Sotil, futbolista y protagonista de esta película.



El ex futbolista participó de la película cuando aún era jugador del Deportivo Municipal, y antes de pasar a ser jugador del Barcelona “Yo lo único que sabía era patearle a un balón. No sabía nada de actuación, pero Batievsky me explicó cómo era el guión y acepté”, recordó el ‘Cholito’ Sotil en una conversación con Efe.

“Tenía nervios, porque no estaba acostumbrado a las cámaras, pero fue una enorme satisfacción. Fue mi primera oportunidad de trabajar en el medio audiovisual”

Bajo el lema “25 años de cine latino”, el festival limeño presenta 63 películas de la región entre largometrajes y cortometrajes y realizará más de 40 encuentros con cineastas. En competencia oficial hay 33 películas, de las cuales 15 forman parte de la sección de ficción, otras 15 están dentro de la categoría de documentales y 3 en la sección “Hecho en Perú”, que presentará tres estrenos de películas peruanas.