Blue Beetle: Todo en marcha para la primera película en solitario de un superhéroe latino

DC y Warnes Bros ya han confirmado el director puertorriqueño Angel Manuel Soto para darle vida a uno de los grandes proyectos taquilleros en reserva por parte de la gran firma de cómics. El proyecto de película de Blue Beetle afrontaría la identidad de Jaime Reyes, el tercer portador de los poderes del escarabajo azul.

Esta ficticio joven adolescente nacido en El Paso será el intento por parte de la compañía de diversificar hacia el mercado latino como hemos venido anunciando y recrear el fenómeno de otros éxitos como Black Panther (2018) que fue un éxito entre la comunidad afroamericana.

Aunque en los dos grandes universos cinematogŕaficos del cómic hay grandes secundarios latinos, la verdad es que, por desgracia, todavía no se decidieron a dar un rol protagonista a ninguno de ellos.

De hecho, han rebuscado entre formaciones como Teen Titans hasta encontrar un superhéroe a medida, todavía adolescente como las últimas versiones de Spiderman, que de hecho ya apareció en Smallville o Legends of Tomorrow.

La falta de diversidad entre actores y guionistas es algo que se ha venido señalando en los últimos galardones mediáticos y es que los latinos representan hasta un 18% de la población estadounidense y ¼ de las entradas de cine según informa The Wrap.

Este proyecto pretende incidir en esa dirección y por ello contactaron con Angel Manuel Soto que dirigió films profundamente sociales y latinos como La granja (2015), formando equipo junto al guionista mexicano Gareth Dunnet-Alcocher que participó en Scarface y Miss Bala.

Blue Beetle es en realidad un héroe de Fox Comics que fue primero adquirido por Charlton Comics antes de terminar en DC. Sus poderes surgen de la posesión del talismán de un escarabajo azul. Primero tuvo una serie en 2006 tras Infinite Crisis.

Luego en 2011 a Jaime Reyes le dieron una nueva cara cósmica al personaje tras el evento New 52 y contaría de nuevo con una serie.

En esta versión el joven y proletario Reyes encuentra el escarabajo de vuelta del colegio, que se fusiona con el chico para otorgarle resistencia, capacidad de vuelo y entendimiento en lenguajes alienígenas.

Por el momento no tiene fecha de estreno pero, vistas las reacciones, son muchos los que ansían al fin el primer superhéroe latino a la espera de saber a quien darán el papel. Por desgracia no tiene fecha de estreno aunque se espera que la producción empiece en otoño.

