America Ferrera dirigirá la adaptación de la novela ‘I Am Not Your Perfect Mexican Daughter’

La talentosa actriz America Ferrera debuta como directora de largometrajes con el proyecto de llevar a la pantalla grande la adaptación del libro de Erika Sanchez I Am Not Your Perfect Mexican Daughter. Con la adaptación del guión a cargo de Linda Yvette Chávez y la dirección de Ferrera, Anonymous Content y MACRO producirán la película que se estrenará en Netflix cargada de energía femenina latina.

Ferrera confiesa que desde que leyó la novela le cautivó "la profundidad, el ingenio y la inteligencia de su escritura, así como su joven heroína latina, me impactaron profundamente y me dejaron con ganas de mucho más. Me siento realmente honrada y humilde al dirigir el guión de Linda Yvette Chávez, que ha sido adaptado con gran acierto. La oportunidad de dirigir el trabajo de estas dos escritoras latinas de increíble talento es un sueño hecho realidad. No puedo esperar a compartir esta película con los muchos fans de la novela, y a presentar esta divertida, profunda y resonante historia al mundo", afirmó con ilusión la joven directora.

La historia de Julia Reyes, hija adolescente de inmigrantes mexicanos de primera generación, trata sobre la pérdida de una hermana y la búsqueda de uno mismo en medio del dolor, la presión social, las expectativas y los estereotipos de las personas mexicanoamericanas.

Cuando su hermana, el ideal de una hija mexicana, muere en un trágico accidente, depende de Julia mantener a su familia unida.

Ganadora de un Emmy, un SAG y un Globo de Oro, Ferrera ya viene trabajando junto a Linda Yvette Chávez como productora ejecutiva de Gentefied. La actriz, productora y activista debuta en este proyecto como directora de largometrajes y aunque Netflix no ha revelado todavía los detalles sobre el reparto, el equipo o la fecha de estreno, los seguidores de America esperan emocionados su nuevo proyecto.