Amazon se diversifica con un canal de música regional latina

Ayer martes por la tarde se celebró una charla entre Paul Forat, jefe de Amazon Music Mexico, y la cantante Ánguela Aguilar -la intérprete latina se ha convertido en la cara de su nueva plataforma de streaming musical, titulada The Music that Connects Us. También celebraban el estreno de la versión de Aguilar del clásico mariachi Bésame Mucho.

La campaña forma parte del lanzamiento de Amazon Music Latin anunciado el jueves 11. Un nuevo apéndice del gigante de Jeff Bezos como lo fue Amazon Prime Video en el que, en esta ocasión bajo el paraguas de promover la música regional, ofrecen su propia selección de artistas latinoamericanos, listas de clásicos y material exclusivo relacionado con nuevos artistas emergentes.

Entre su catálogo está ahora Aguilar, pero también propuestas más recientes como Calibre 50, que ha lanzado el álbum Vamos Bien y sobre los que la plataforma ofrece entrevistas exclusivas en un rancho de Guadalajara. También cuentan con material de Christian Nodal, Romeo Santos, Karol G, Maluma o Lele Pons.

Algunos de los lanzamientos planeados próximamente son los discos Anatomía de un hit de Banda MS or Raíces de los Intocable. También están a punto de estrenar una serie llamada Sabroso Palomazo sobre música y comida regional que se emitirá paralelamente en Twitch.

La realidad es que bajo la etiqueta de lo "regional" nos hayamos frente a un intento de penetración en el mercado mexicano para dar el paso al panorama de millones de espectadores latinoamericanos.

Si bien anunciábamos que las guerras entre plataformas de streaming entraba en una nueva fase conforme llegaban a sus máximos tras el confinamiento, esta es la muestra de cómo intentar asimilar otras audiencias a las que no ha convencido el formato de otros gigantes como Spotify.

La música latinoamericana se ha convertido en una "mercancía internacional" y en éxito asegurado en numerosos nichos del mercado global, de modo que el reguetón de Rep. Dominicana o Miami pueda generar ingresos en países europeos o como fondo de inversión de grandes compañías, como sucedió con la compra de derechos de artistas como Shakira.

De ahí que propongan selecciones de grandes clásicos en más de cuarenta playlists. Al encarar la etiqueta regional y géneros más dispares pero tradicionales, como los mariachis o los boleros, lo que pretenden es explotar esa otra cara de la música latina de la que disfrutan muchos latinos.

Paul Forat, jefe de Amazon Music Mexico, habló de los elementos de la música regional como “parte integral de la cultura e identidad mexicana y mexicoamericana”, confirmando las intenciones de “ofrecer a los fans la oportunidad de descubrir una perspectiva distinta de sus artistas favoritos y acercarlos a estos emocionantes proyectos”.