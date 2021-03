Adiós a Henry Darrow, el legendario “Zorro” puertorriqueño

El conocido y respetado actor latino Henry Darrow falleció el domingo de la semana pasada en su casa en Carolina del Norte a los 87 años, según confirmó su expublicitas -las causas no han trascendido.

Nacido como Enrique Tomás Delgado Jiménez, el actor ha legado al mundo más de un centenar de personajes y proyectos, pero ha sido siempre más conocido por el icónico personaje de el Zorro, que encarnó en distintas series a partir de 1981 (The New Adventures of Zorro, Zorro And Son). Pero más todavía con su otro mítico personaje, Manolo Montoya, en el hito televisivo setentero de The High Chaparral que mostraba la vida en Arizona de los Cannon y los Montoya.

Henry también apareció en otras series ambientadas en el Lejano Oeste, como Bonanza o Gunsmoke; en series populares como General Hospital o Hawaii Five-O, e incluso entre galaxias lejanas cuando se alistó a la familia de Star Trek en varios episodios.

We honor the career and achievements of Henry Darrow, the pride of Puerto Rico and a SAG Board member from 1970-73. Our condolences go out to his family. #sagaftramember since 1958.https://t.co/C1xO6ObOwx

— SAG-AFTRA (@sagaftra) March 16, 2021