Acapulco Shore regresa con su novena temporada grabada en Cartagena, Colombia

‘Acapulco Shore’, el reconocido reality de MTV, regresó con su novena temporada a la pantalla chica y esta vez se tomó las playas de Cartagena en lugar de los reconocidos escenarios de México.

Esta nueva entrega de la serie promete, según sus protagonistas, un “desmadre con sabor a guaro”.

Las temporadas anteriores de ‘Acapulco Shore’ se han desarrollado en otras regiones de México y esta es la primera vez que se realiza en su totalidad por fuera.

El estreno se dio a través del canal MTV y vía streaming en la plataforma Paramount+. En sus capítulos se mostrará el alocado día a día lleno de fiestas y descontrol de un grupo de jóvenes durante sus vacaciones de un mes.

“Los días de espera se han terminado, ES HOOOOOY A las 10PM | 11PM #MTVAcaShore regresa a través de MTV y @paramountplusla ACTIVEN ALARMAAAAAS”, escribió la cuenta oficial de Instagram de este reality.

Entre los participantes de este año, regresan de las temporadas anteriores Eduardo ‘Chile’, Jaylin, Beni, Alba, Fernanda y Karime. Entre los nuevos integrantes están los mexicanos Carlos y Santiago y los colombianos José y Nati.

"Para mí MTV y Acapulco Shore me ha cambiado todo, me ha abierto las puertas de todo. Creo que si sabes tomar la oportunidad y no te quedas ahí nada más en el exceso te puede ayudar muchísimo", aseguró Karime en una entrevista para Efe.

Además de este grupo de jóvenes que promete “fiesta y descontrol en Cartagena”, habrá múltiples invitados especiales como ocurre en cada temporada de Acapulco Shore.

Los fans de esta franquicia podrán disfrutar de la nueva temporada a través del canal MTV, el cual se debe sintonizar de acuerdo a la compañía de cada usuario o pueden conectarse a través de la plataforma de streaming Paramount+, el catálogo de la misma se actualizará al mismo tiempo en que comience la transmisión por MTV.