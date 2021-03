El Dr. Seuss era el verdadero Grinch ya que el mundo lidió con su racismo

Seis libros escritos por el querido autor infantil, el Dr. Seuss, dejarán de publicarse o venderse debido a las imágenes racistas e insensibles.

If I Ran The Zoo, And to Think I Saw That on Mulberry Street, McElligot’s Pool, On Beyond Zebra!, Scrambled Eggs Super!, y The Cat’s Quizzer se están retirando de las estanterías de las librerías.

Según Dr. Seuss Enterprises, la empresa que preserva y protege el legado del autor, estos libros retratan a ciertos grupos de personas de forma inexacta y perjudicial.

"El cese de las ventas de estos libros es sólo una parte de nuestro compromiso y de nuestro plan más amplio para garantizar que el catálogo de Dr. Seuss Enterprises represente y apoye a todas las comunidades y familias", afirman.

El Dr. Seuss, que murió en 1991, sigue siendo un autor inmensamente popular. Su obra se ha traducido a docenas de idiomas, incluido el braille, y sus famosos libros se venden en más de cien países.

Aunque el Dr. Seuss es adorado por millones de personas en todo el mundo por muchos de los valores positivos de sus libros, en los últimos años han aumentado las críticas por la forma en que se ilustra a los negros, asiáticos y otros en algunos de sus libros, así como en su publicidad y propaganda inicial.

En el estudio de 2019, "The Cat is Out of the Bag", Katie Ishizuka de la biblioteca Conscious Kid y Ramón Stephens de la Universidad de California diseccionaron 50 de sus libros.

El informe descubrió que 43 de los 45 personajes de color tenían características alineadas con la antinegritud, el orientalismo y la supremacía blanca.

También señaló que Seuss publicó caricaturas antisemitas y antinegras en una revista en la década de 1920, así como propaganda antijaponesa durante la Segunda Guerra Mundial.

No one is "canceling" Dr. Seuss.



Dr. Seuss Enterprises made the decision to stop publishing six books, like the one below. It's obviously racist.



Yes, Dr. Seuss evolved. Anyone can.



Show me someone upset about this and I'll show you someone unwilling to evolve. pic.twitter.com/u6Gh8Irm1P — Nick Jack Pappas (@Pappiness) March 2, 2021

Dr. Seuss Enterprises tomó la decisión de dejar de publicar y vender estos seis libros tras meses de deliberación. Recibieron la opinión de profesores, académicos y especialistas en la materia y luego trabajaron con un grupo de expertos, entre ellos educadores, para revisar su catálogo de títulos.

En 1937, el Dr. Seuss publicó su primer libro, titulado And to Think I Saw That on Mulberry Street. El libro contiene una ilustración de una persona asiática con un sombrero en forma de cono, sosteniendo palillos y comiendo de un cuenco. El personaje se describe como un "chino que come con palillos".

Una imagen de este libro se retiró del Museo El asombroso mundo del Dr. Seuss en 2017 tras las quejas por el "estridente estereotipo racial." Tres autores, Mo Willems, Mike Curato y Lise Yee cofirmaron una carta en la que pedían su retirada.

"Encontramos esta caricatura de 'el chino' profundamente hiriente, y nos preocupa la exposición de los niños a ella", escribieron.

En The Cat's Quizzer, un personaje es llamado simplemente "un japonés", y está dibujado con una cara amarilla brillante, de pie sobre lo que se supone que es el Monte Fuji.

Las representaciones más preocupantes aparecen en el libro If I Ran A Zoo, donde todos los personajes de color son deshumanizados y colocados en posiciones de sumisión.

Love how everyone in the #cancelcancelculture tag thinks we're "canceling" dr. seuss because we're offended by nursery rhymes, when in reality all that happened is Dr. Seuss Enterprises made the decision (unprompted by Twitter) to stop publishing six of his books because of this pic.twitter.com/V0lNCgaJvY — D'Angelo Wallace (@dangelno) March 3, 2021

En el libro un hombre blanco declara que su intención es poner un "cacique" (dibujado como un hombre con turbante) en el zoológico.

Se muestra a un grupo de personajes asiáticos que llevan un animal enjaulado en la cabeza y se les describe como "ayudantes que llevan todos los ojos inclinados", procedentes de "países que nadie puede deletrear".

Como si eso no fuera suficientemente problemático. El Dr. Seuss representa a los dos únicos personajes negros como monos, manteniendo vivo el violento tropo de comparar a los negros con los primates.

La medida de cesar la publicación y venta de los libros de Seuss suscitó las críticas inmediatas de los presentadores de Fox News, que la calificaron de otra forma de "cultura de la cancelación".

I count 85 mentions of "Seuss" on Fox News today as of 4 p.m via closed caption., they've covered his purported cancelation every hour since 4 a.m., saying his name an average of 7 times an hour. https://t.co/lBUXE2WNGp — Matthew Gertz (@MattGertz) March 2, 2021

Pero no todas las reacciones fueron negativas.

Rebekah Fitzsimmons, profesora adjunta de la Universidad Carnegie Mellon, compartió en Twitter una importante reflexión sobre el poder de los libros, especialmente cuando se trata de moldear las mentes jóvenes.

"Los libros que compartimos con nuestros hijos son importantes. Los libros moldean su visión del mundo y les dicen cómo relacionarse con las personas, los lugares y las ideas que les rodean. Como adultos, tenemos que examinar la visión del mundo que estamos creando para nuestros hijos, incluso reexaminando cuidadosamente nuestros favoritos", escribió.