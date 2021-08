Desapareció en Miami joven colombiano que iba a vacunarse

El pasado 24 de julio de 2021, Miguel Ángel Roldán Córdoba de 23 años fue visto por última vez en el Aeropuerto de Miami. El joven colombiano venía de visitar unos amigos en la ciudad de Los Ángeles, California, donde además había aprovechando para colocarse la vacuna contra el Covid-19.

Alejandra María Córdoba, madre del desaparecido, dijo que el día de su viaje el joven salió de Los Ángeles con destino a Miami, donde tenía una escala de tres horas antes de regresar a Colombia. Miguel Angel "trató de subir al avión, pero no lo dejaron pasar porque no tenía la prueba covid y tampoco pudo justificar la vacunación, entonces, se devolvió", dijo.

Las Autoridades Migratorias confirmaron la versión de Alejandra y también informaron a la Policía de Estados Unidos que el joven no ha salido del país.

Tres días antes de su vuelo, Miguel Ángel había perdido en California su bolso con objetos personales como la billetera y el celular. “Hablé con él y le dije que se viniera, que aquí comprara el celular", dijo su madre.

Cuando Roldán desapareció, solo tenía consigo su pasaporte colombiano, su pasaje de avión y 40 dólares en efectivo. Las maletas del joven llegaron a su destino final en Medellín, pero de él no se tiene registro aún.

Zona 33, una fundación de colombianos residentes en el exterior, confirmó que el sábado 14 de agosto la familia del joven Roldan presentó una denuncia formal por su desaparición. Las autoridades competentes ya se están ocupando de todo lo relativo al caso.

La Policía de Miami-Dade señaló que hasta este sábado se abrió un informe sobre este caso y que los primeros intentos para localizar al joven no han dado resultado. Su mamá descarta que se haya quedado con alguien en Miami, pues dice que no tienen familia en la ciudad y él es muy solitario. Desde el 24 de julio no se ha visto actividad en sus redes sociales.

El joven ha padecido depresión y ansiedad, según información suministrada por Zona 33, que pidió a la comunidad colombiana en Miami y al público en general que ayuden a encontrar a Roldán.