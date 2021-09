Colombiana muere intentando cruzar la frontera

El pasado 26 de agosto, el 911 recibió una llamada de una mujer que se sentía mal debido a la fuerte ola de calor que la golpeó mientras cruzaba la frontera de México con Estados Unidos. Se trataba de Claudia Marcela Peña, una colombiana que había salido de su país con sus dos hijos para encontrarse con su esposo.

La colombiana había salido de su país “el sábado 21 de agosto con destino a México. El martes en la mañana viajó a Tijuana en avión y ese mismo día viajó a Mexicali por tierra donde, supuestamente, un 'coyote' la iba a llevar a la frontera", según contó una de sus primas a la estación de radio colombiana, Blu Radio.

Cuando ya se encontraba en territorio estadounidense la mujer no pudo continuar, y fue ahí cuando decidió llamar al número de emergencia. La llamada fue recibida por el Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo, Coordinación e Inteligencia (C5i) en Sonora.

"Por favor ayúdeme...me desmayo", se escucha en el audio que fue compartido con Univision Arizona por C5 Sonora. Atrás se escucha a uno de sus hijos diciendo "Mamá tengo hambre".

La patrulla le envió un mensaje de texto por whatsapp para intentar localizarla, pero no tuvo éxito, ya que su celular se había descargado. Cuando llegaron al lugar donde se encontraban, los cuerpos de la mujer y su hija de 11 años estaban sin vida.

El pequeño de tres años quien, aunque agotado, fue hallado con vida y trasladado según protocolos hasta un hospital de Phoenix.

El Ministerio de Relaciones Exteriores colombiano ha informado de que el niño "estará en custodia de un centro de menores de edad de California hasta que se defina con quién permanecería en los Estados Unidos o si regresa a Colombia".

Aunque no se han confirmado las causas de la muerte, al parecer, madre e hija no habrían soportado las intensas temperaturas, pues no tenían signos de violencia.

Muertes en el desierto

El desierto de Arizona es conocido por el peligro que supone para los migrantes que a diario intentan entrar en Estados Unidos.

En 2019, por ejemplo, las autoridades estadounidenses hallaron 153 cuerpos sin vida en la zona y durante los primeros cinco meses de 2021 se reportaron 81 fallecimientos, de acuerdo con cifras dadas a conocer por el grupo Fronteras Compasivas.

La Patrulla Fronteriza lanzó una advertencia sobre el mortal riesgo que representa adentrarse en el desierto de Arizona, especialmente durante los días que se esperan temperaturas por arriba de los 110 grados Fahrenheit.