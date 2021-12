Celebridades que van de las pantallas a la política 

El famoso Dr. Mehmet Oz, quien por más de una década se convirtió en el médico de cabecera de muchas familias estadounidenses a través de la TV, anunció su candidatura al Senado por Pensilvania. El nuevo cambio de carrera del Dr. Oz, quien era un reputado cirujano cardiovascular hasta que conoció la fama junto a Oprah Winfrey en 2003, no sorprende, pues la lista de celebridades que dan el giro a la política es larga.

La política americana ya está acostumbrada a recibir a celebridades en sus filas, ya sea para ser apoyo a campañas políticas o para hacer un cambio de carrera. Este matrimonio comenzó en los años sesenta, cuando los Kennedy ya derretían con su encanto, se codeaban con el jet-set y la diva Marilyn Monroe le cantaba el sugestivo “Happy Birthday Mr. President” a JFK durante una gala de recaudación de fondos. En 1966, Ronald Reagan, estrella del western hollywoodense de los años cuarenta, se convirtió en gobernador de California por el Partido Republicano y después fue presidente por dos periodos en los años 80.

Las últimas campañas presidenciales son un ejemplo del peso que tienen las celebridades demócratas activistas. En la candidatura de Barack Obama y todo el movimiento mediático del 'Yes we can', la influencia de celebridades fue determinante. Y aunque no ganara,el apoyo a Hillary Clinton de famosos con discurso anti-Trump y a favor de tener una mujer presidente, caló hondo.

Celebridades políticos

A diferencia de otros candidatos, Dr. Oz tiene a su favor la fama. Millones de estadounidenses saben quién es, su programa fue por más de diez años uno de los más exitosos en la franja de los talk shows y además fue polémico. Son bien recordados los episodios cuando dijo que el jugo de manzana tenía peligrosas cantidades de arsénico, o cuando invitaba a pseudo científicos como médiums o astrólogos para hablar de asuntos de salud.

Pero tal vez su mayor polémica ha sido con el coronavirus. En abril del año pasado, Oz aseguró en Fox News que reabrir las escuelas sólo aumentaría la tasa de mortalidad 2 o 3%. “Cualquier vida es una vida perdida, pero que cada niño regrese a una escuela para que los eduquen, alimenten y le saquen el máximo provecho a sus vidas con un riesgo teórico en la parte trasera, podría ser una compensación que algunas personas considerarían”, señaló.

Sus declaraciones terminaron en una disculpa a través de twitter horas más tarde.

Justo el tema de la pandemia impulsa su campaña. Cuando hizo oficial la candidatura dijo que "no hemos gestionado nuestras crisis con la misma eficacia que las generaciones pasadas. Durante la pandemia aprendí que cuando se mezclan la política y la medicina se obtiene política en lugar de soluciones. Por eso, me presento al Senado de Estados Unidos: para ayudar a solucionar los problemas y ayudarnos a sanar".

Antes de que Oz se enfilara como candidato republicano, muchos otros famosos ya se habían sumado a la política desde este partido. Tal vez el más recordado, no solo por lo cercano, sino por su escandaloso paso por la Casa Blanca, es Donald Trump. Él aprovechó su peso mediático para hacer una carrera meteórica a la presidencia con el Partido Republicano. Aunque en un principio nadie apostaba por su candidatura y la veían más como una excentricidad más del magnate, el expresidente fue sumando apoyos gracias a sus polémicas declaraciones y a que se veía como una cara nueva en la política, pero conocida entre la gente.

Otra super estrella que dio el salto de carrera fue Arnold Schwarzenegger. El actor no solo salvó a la humanidad como Terminator y tiene el título de Mr. Universe, también fue gobernador de California por siete años. El actor tenía muy claro que su papel de celebridad le facilitaba el de político. "Me di cuenta muy pronto en el culturismo de que tienes que ser capaz de venderte a ti mismo, tus ideas y tu posición al público", explicó en una entrevista.