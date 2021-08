Britney Spears finalmente es libre de la custodia de su padre

Desde 2008 Britney Spears es custodiada legalmente por su padre, Jamie Spears, quien ha manifestado que la superestrella no puede hacerse cargo de ella misma debido a problemas mentales.

Jamie tiene total control sobre todas las decisiones de la cantante, desde sus finanzas, hasta proyectos y vida amorosa. Pero finalmente este jueves comunicó que dejará la tutela legal de su hija, poniéndole fin a esta batalla legal.

El abogado de Britney, Mathew Rosengart, dijo que celebran que “el señor Spears y su abogado hayan admitido en una declaración que debe dejar su puesto". Sin embargo, el padre no ha dicho cuándo dejará la tutela legal ni el manejo de activos valorados en más de 60 millones de dólares. Asegura que no hay motivos para retirarla inmediatamente.

“La custodia no tuvo ningún sentido desde su inicio. Le pago a gente para que me controle. He trabajado desde los 17 años y esta custodia es un abuso”, manifestó la cantante.

La lucha de Britney

Durante este verano Britney conmovió a la audiencia en redes sociales con un devastador testimonio donde suplicaba que su padre la liberara de la tutela a la que estaba sometida. Su fans hicieron viral el hashtag #FreeBritney para dar a conocer la realidad de la artista.

Entre las exigencias que le imponía su padre, se contaba en las audiencias que Britney estaba obligada a acudir tres veces a la semana al psiquiatra. En una oportunidad el señor Spears la forzó a internarse en un centro de salud mental como forma de castigo por quejarse en un ensayo, y en otra la obligó a dar un concierto en contra de su voluntad.

Una de las historias más conmovedoras fue cuando la artista dijo durante la audiencia: “Quiero casarme y tener un bebé, pero tengo un DIU para no quedar embarazada”. Britney ha querido hacer vida marital con su actual novio, pero no ha podido porque es su padre quien puede tomar decisiones sobre su salud, incluyendo una visita de planificación familiar.

Durante la última audiencia realizada en julio de este año, Britney Spears dijo que quería presentar cargos contra su padre por "abuso de la tutela" y calificó el acuerdo de 13 años de "maldita crueldad".