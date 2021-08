Aparece joven colombiano desaparecido en Miami

Gracias a un video de redes sociales y a una pareja que caminaba por la zona de Hard Rock en Miami, las autoridades pudieron dar con el paradero de Miguel Ángel Roldán, quien estaba desaparecido desde hace un mes en Estados Unidos.

El joven colombiano fue encontrado en Hollywood, una ciudad costera del condado de Broward, presentaba síntomas de deshidratación y estaba notablemente desorientado. La policía lo llevó al hospital donde se descartó la presencia de drogas en su cuerpo.

Beatriz Sierra, directora de Zona 33, fundación de colombianos en el exterior, dijo a EFE que Roldán "padece un trastorno emocional, el va y viene, está como perdido, ya salió del hospital, le mandaron un medicamento para tenerlo sedado para poder viajar a Colombia".

De igual forma, Alejandra Córdoba, madre del joven, viajó de Colombia a Estados Unidos y ya se encuentra con él. Están a la espera de que el consulado colombiano en Miami pueda generarle un nuevo pasaporte a Miguel Angel para que pueda regresar a su país.

“La detective dice que a veces las personas con esta condición, cuando sufren de una crisis, pueden deambular, se hacen con los habitantes de calle y comen de su comida”, señaló Córdoba sobre la condición de su hijo. La madre había afirmado a la prensa que creía que la desaparición de su hijo se debía a que sufrió una crisis de su trastorno de depresión y ansiedad.

Sobre su desaparición

Miguel Ángel Roldán había sido reportado como desaparecido el pasado 14 de agosto, luego de perder su vuelo de conexión de Miami hacia Medellín el 24 de julio de este año.

Roldan había ido a vacunarse a Los Ángeles y también había visitado a algunos amigos en esos días. Sin embargo, sus cosas le fueron robadas tres días antes de volver al país, dejándolo incomunicado cuando perdió su vuelo a Colombia.

Después de no poder abordar el avión, no se supo nada más del joven paisa. Las autoridades lo buscaron incluso en las morgues del condado sin ningún resultado, pero se sabía que no había salido de los Estados Unidos según datos de migración.

Durante un mes decenas de voluntarios estuvieron buscándolo, especialmente en el área de Miami, en los últimos días su madre se había sumado a este operativo.