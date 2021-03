Aluna es la primera superheroína latina que da el salto del cómic a los videojuegos

Aluna es ya una heroína de culto que no sólo atraviesa con sus armas a sus mitológicos enemigos, también los formatos gráficos y los prejuicios del público.

Digital Interactive publicaba un video en el que ofrecían escenas sobre la creación del videojuego Aluna: Sentinel of the Shards que ya ha alcanzado cierto renombre con escenas nunca vistas del trabajo de Paula Garcés y Antonio Hernández.

Aluna aparecerá en abril como videojuego multiplataformas (PC, Switch, PlayStation, Xbox One) después de que el personaje triunfara ya el año pasado en MOBA Heroes of Newerth, interpretado por Paula. La falta de referentes y personajes en la escena de videojuegos, en clara asimetría respecto a lxs latinxs, fue lo que los motivó a extender su trayectoria.

“Su rol significa mucho para mi y es que Aluna es más que una superheroína. Ella es fuerte, protectora y dura, con conflictos. Es realmente un personaje con muchos matices. El hecho de que sea jugable significa que todas podemos compartir su papel juntas”, contó la creadora y actriz Paula Garcés.

Antonio Hernández, fundador de Digital Interactive, añadió que “Aluna es más que un juego para nosotros, más bien un icono cultural”. Se refiere a que el videojuego no sólo aborda un personaje como Aluna sino que además indaga en la cultura latina y su herencia como la mitología inca.

La sinopsis es que Aluna es una guerrera hija de la diosa sudamericana Pachamama y un conquistador español que, a la búsqueda del Nuevo Mundo, va también a la búsqueda de su hogar y sus raíces mientras trata de devolverle un amuleto a su madre para cumplir su destino.

Se trata de un videojuego de acción RPGS en que la protagonista debe luchar contra dioses mitológicos y bestias fantásticas en el siglo XVI, visitando encantadas junglas y buscando templos perdidos en un tono de aventura pulp.

Aluna tiene tanto potencial que su historia no podía quedar circunscrita a los videojuegos. Dio primero el salto a los cómics como saga en construcción, The World of Aluna, en la San Diego Comic-Con de 2008.

El universo del séptimo arte está creado también por Ryan Galletta, Dooma Wendschuch y Corey May que ya trabajaron juntos en Batman: Arkham Origins. Actualmente ya han confirmado que también ha dado el salto en dirección a las películas.

La auténtica creadora de Aluna

La madre de la guerrera en los videojuegos es la diosa Pachamama pero en nuestro universo dicha responsabilidad recae sobre Paula Garcés (@TheRealPaulaGarces/@PaulaGarces1), reconocida actriz actualmente en el hit de Netflix titulado On my block y antaño por su papel como Maria en las películas de Harold and Kumar.

Paula es también productora y emprendedora con una línea propia contra las barreras y prejuicios que la hizo fijarse en las desigualdades contra las que se enfrenta Aluna así como tratar de homenajear sus raíces latinas. Nacida en Medellín (Colombia), a los siete años se mudó al Harlem de Nueva York y terminó actuando en películas como Clockstoppers o series como The Shield.

Su rol como matrona de Aluna transportándola de un formato a otro tiene mucho de lucha contra los prejuicios. Tanto los cómics como especialmente los videojuegos son comunidades con sectores muy patriarcales que se resisten a ciertos cambios que ella propone. Así que no rescata solo la herencia latina sino que además ensalza un modelo de personaje femenino bastante necesitado.