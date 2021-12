Los pasaportes estadounidenses aumentan su coste

Mientras los estadounidenses pagan más por diversos bienes y servicios debido a la mayor tasa de inflación en casi 40 años, los pasaportes se suman a la lista.

A partir de hoy, 27 de diciembre, el coste de los pasaportes estadounidenses experimentará un aumento de 20 dólares para todos los clientes.

El precio de un pasaporte de primera vez o de sustitución para los viajeros de 16 años o más será ahora de 165 dólares, una renovación será de 130 dólares, mientras que los viajeros menores de 16 años deberán pagar ahora 135 dólares.

La tarifa para obtener un pasaporte acelerado semanas antes seguirá siendo de 60 dólares.

Los viajeros también pueden optar por pagar 17,56 dólares adicionales por la entrega en un día o en dos días para la devolución de su pasaporte completo.

Según el Departamento de Estado de EE.UU., el aumento de las tasas "es necesario para garantizar que seguimos produciendo uno de los documentos de viaje e identidad más seguros del mundo".

El 13 de diciembre, el presidente Joe Biden firmó una orden ejecutiva que permite a los estadounidenses renovar sus pasaportes por Internet, en un esfuerzo por acelerar el proceso actual y eliminar la necesidad de enviar documentos físicos y cheques de papel por correo.

Como consecuencia de la pandemia, el sistema de pasaportes ha estado atascado durante meses, causando grandes retrasos a los viajeros. El retraso provocó que las solicitudes tardaran entre 8 y 18 semanas en algunos casos.

La orden ejecutiva Transforming Federal Customer Experience and Service Delivery to Rebuild Trust in Government (Transformar la experiencia del cliente federal y la prestación de servicios para reconstruir la confianza en el gobierno) también pretende facilitar la solicitud de prestaciones de la Seguridad Social y la obtención de ayuda tras los desastres naturales.

La Secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo que se espera que la nueva orden tarde entre seis y doce meses en aplicarse.

Como los casos de COVID han experimentado un reciente repunte debido a la variante Omicron, muchos vuelos fueron cancelados antes de las fiestas.

Se han producido más de 3.800 cancelaciones de vuelos en todo el mundo para la Nochebuena y el día de Navidad, según el sitio web Flight Aware, que hace un seguimiento de los datos y la información que informan sobre diversas decisiones de aviación. Más de 1.000 de las cancelaciones se han producido en Estados Unidos.

Según el Departamento de Estado, más de 15,4 millones de estadounidenses recibieron pasaportes en 2021.

Con la combinación del aumento del coste, la nueva opción de solicitar y renovar en línea, y la incertidumbre de que la pandemia entre en su tercer año, no se sabe cuántos pasaportes se emitirán en 2022.