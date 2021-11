La campaña "Live Out" de Discover Puerto Rico acoge a los viajeros LGBTQ+ mientras continúa la violencia en la isla

El servicio de gestión de destinos Discover Puerto Rico está intentando combatir la violencia LGBTQ+ en la isla acogiendo a los viajeros que se identifican como LGBTQ+.

La campaña "Live Out" pone el foco en las personas transgénero, no binarias y no conformes con el género después de que el año pasado se produjeran una serie de preocupantes transfemicidios en la isla.

El año pasado, 2020, fue el más mortífero para las personas transgénero en Puerto Rico. Este año se produjo la tragedia del asesinato de un hombre trans.

El gobernador Pedro Pierluisi declaró el estado de emergencia a principios de 2021, poco después de asumir el cargo. Pierluisi también estableció un nuevo grupo de trabajo basado en la violencia de género en la isla.

Naturalmente, la violencia en la isla plantea una serie de obstáculos, desde el empeoramiento de la calidad de vida de los residentes LGBTQ+ hasta la forma en que Puerto Rico es percibido por los de fuera.

Según lo expresado por personas como el activista puertorriqueño por los derechos humanos y los derechos de los homosexuales, Pedro Julio Serrano, en conversación con Bay Area Reporter, el turismo de Puerto Rico puede verse afectado por su situación actual.

Serrano expresó su preocupación de que los viajeros LGBTQ no quieran visitar Puerto Rico si el gobierno no protege activamente a sus residentes, más específicamente, a sus residentes trans.

El activista no es el único que aboga por la seguridad. En un intento de remediar la creciente ansiedad, Discover Puerto Rico lanzó la campaña "Live Out":

"Queremos dar la bienvenida a nuestro destino a todos los visitantes para que se sientan seguros y puedan disfrutar de todo lo que Puerto Rico ofrece a nuestros visitantes", dijo José E. Arana Rodríguez, director de marketing y eventos especiales de Discover Puerto Rico.

El sitio web de Discover Puerto Rico menciona a Puerto Rico como el destino perfecto para dejar que "su bandera arco iris ondee alta y orgullosa". Esperan continuar con el despliegue de su campaña en los próximos meses.

Aunque el impulso a la inclusión es importante, tanto el gobierno como los servicios de gestión de destinos deben seguir garantizando, más allá de las invitaciones iniciales, que las personas LGBTQ+ sean bienvenidas y estén protegidas en la isla.