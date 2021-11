¿Cuál es la tradición de ‘Ángeles Somos’ en Cartagena?

El primero de noviembre en Cartagena de Indias, la celebración del día de los santos va acompañada de un evento llamado ‘Ángeles Somos’, donde niños, jóvenes y adultos se reúnen desde la mañana para recorrer las casas de su barrio entonando una canción autóctona, y con una olla comienzan a pedir alimentos para hacer un sancocho (sopa) al mediodía.

"Ángeles Somos del cielo venimos pidiendo limosnas para nosotros mismos. Tintililillo, tintililillo, cinco pesos para mi bolsillo, no te late, no te late saca el bollo del escaparate, no te rías, no te rías que la mochila está vacía, no te escondas, no te escondas que te pego con la olla", cantan las personas.

El origen de esta tradición viene de la época de la colonia española y tuvo gran importancia en los territorios dominados por la corona. Fue instaurada por el papa Gregorio IV, quien denominó el 1 de noviembre como el Día de todos los Santos en contraposición a la noche de brujas del 31 de octubre.

A pesar que esta celebración es considerada como Patrimonio Inmaterial de la Nación, cada año son menos las personas que salen a pedir alimentos para este tradicional sancocho. Por ello la Corporación Ángeles Somos busca mejorar las condiciones de vida de los niños, niñas y adolescentes de la ciudad.

"Lo más bonito es el disfrute, el goce que tiene la niña que llevo dentro, pero también es el rescate de esa cartageneidad, el nacimiento del observatorio de Infancia y adolescencia. Es la posibilidad de que Cartagena construya una política pública donde los derechos de los niños, empezando por sus derechos patrimoniales, a la ciudad y a la cultura, sean reconocidos pero también que lleguen a todos los niños de la nación", explicó Rosita Díaz de Paniagua, representante de la Organización, a Radio Nacional de Colombia.

Este año la tradición se fortalece en la ciudad junto con las actividades de la Conmemoración de Independencia del ‘Corralito de Piedra’ por sus 210 años de independencia, en medio de música folclórica, bailes, disfraces, y por supuesto, muchas ollas llenas de comida para toda la comunidad.