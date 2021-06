Los actores de teatro de Filadelfia exigen cambios de conducta en el entorno laboral del Walnut Street Theatre

Con los negocios volviendo a abrir y la gente regresando al trabajo, uno de los teatros más históricos de Filadelfia y del país se enfrenta a las acusaciones contra el ambiente laboral tóxico que rige en su interior, una controversia que se enmarca en la batalla general de los artistas de teatro contra el racismo y la desigualdad en su industria.

El pasado viernes 18 de junio, varios artistas y activistas de teatro salieron al Independence Mall y marcharon hasta el Walnut Street Theatre en protesta, exigiendo un cambio y la renuncia de su presidente y director artístico, Bernard Havard, por las persistentes conductas inseguras e inequitativas que se dan en el lugar de trabajo. .

Alrededor de 80 personas salieron a la calle para apoyar y protestar contra la directiva del teatro, y muchos tenían ganas de compartir sus historias sobre el comportamiento de Havard. Durante muchos años, los artistas de este teatro advirtieron a sus colegas sobre el entorno laboral de la sala, donde la gerencia supuestamente acosó, intimidó y degradó a muchos de sus empleados, especialmente a aquellos que se identificaban como LGBTQ + o BIPOC.

Jenna Pinchbeck, actriz y ex empleada del Walnut Street Theatre dijo que otros artistas ya le advirtieron sobre Harvard cuando comenzó a trabajar allí.

"Empecé a escuchar rumores sobre cómo era trabajar allí y cuando obtuve mi contrato de igualdad, un grupo de mujeres me llevaron a un lado y me advirtieron sobre el entorno laboral", dijo Pinchbeck. “Que si veía algo que no me gustaba y lo decía en alto, probablemente perdería mi trabajo. Además, me advirtieron que cerrara la puerta de mi camerino porque Havard entraba a los camerinos sin llamar”.

Sin embargo, los rumores no permanecieron en secreto por mucho tiempo, y Pinchbeck hizo comentarios a una publicación en el Instagram del teatro, planteando preguntas sobre cómo podía convertirse en un entorno más seguro y equitativo para las mujeres y BIPOC a medida que se anunciaban los planes de reapertura.

“También está el problema de que estamos ante un espacio en blanco, por lo que a muchos artistas discriminados no se les ha dado la oportunidad de cruzar la puerta, pero los que sí lo han hecho, hay mucho dolor allí, Bernard ha dicho muchas cosas que han hecho daño”, dijo Pinchbeck.

También dijo que existe una “mentalidad de escasez” que los artistas se ven obligados a creer que es real.

“Crea un ambiente en el que las personas se ven obligadas a guardar silencio porque solo están tratando de pagar sus facturas o dar un salto en su carrera, y sienten que Walnut es solo un trampolín”, dijo Pinchbeck.

Por sus comentarios, Pinchbeck recibió una orden de cese y desistimiento de un abogado que representa a Havard, afirmando que la actriz lo había acusado de actividad criminal. Amenazó con demandarla por difamación.

“Cualquier empresa hubiera aprovechado la oportunidad para anunciar lo que va a hacer para que las mujeres se sientan seguras o que cualquiera se sienta seguro”, dijo Pinchbeck. “Pero en cambio dijeron que tenía que estar callada o me demandarían y creo que eso es muy revelador. Solo sirve para mostrar cómo operan ".

La semana pasada, Pinchbeck cofundó Protect the Artist con la esperanza de recopilar más historias de empleados maltratados del Walnut Street Theatre y lograr un cambio para los artistas teatrales que trabajan allí. La organización también creó una petición para la destitución de Havard con la que espera no solo frenar el apoyo al director de los artistas del teatro, sino también el del público.

“Estuve recopilando testimonios durante toda semana pasada y tengo casi 100 testimonios sobre lo que sucedió en el lugar de trabajo y he visto de todo, desde misoginia a racismo, gordofobia, transfobia y homofobia”, dijo Pinchbeck.

Walnut Street Theatre es el teatro en funcionamiento más antiguo de los EE. UU., y Havard ha sido su presidente durante 39 años.

Pinchbeck dijo que para que las cosas cambien en el entorno laboral, hay que empezar con un cambio de liderazgo.

“Todos somos artistas que nos preocupamos los unos por los otros y nos preocupamos por la seguridad de nuestras instituciones”, dijo Pinchbeck. "Necesitamos hacer de este un espacio más seguro y, para ello, necesitamos una nueva administración, es hora de que entre un nuevo equipo y haga que el espacio sea seguro".