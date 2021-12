La Ópera de Filadelfia y el Teatro Musical de Gales escribirán el próximo capítulo con los compositores Tyshawn Sorey y Daniel Bernard Roumain

El canal de la Ópera de Filadelfia transmite ahora New Directions, una nueva serie del Music Theatre Wales, con sede en el Reino Unido y socio de la Ópera de Filadelfia.

El Music Theatre Wales y la Opera Philadelphia continúan su colaboración apoyando proyectos mutuos.

Las compañías lo hacen a través de la promoción de New Directions, y la presentación de los encargos de Opera Philadelphia de los compositores Tyshawn Sorey y Daniel Bernard Roumain - también conocido como DBR.

Los encargos de la Ópera de Filadelfia de Sorey y DBR -Salvad a los niños y Ciclos de mi ser; todavía quieren matarnos, respectivamente- se presentarán al público del Teatro Musical de Gales.

En una especie de intercambio, New Directions se ha puesto a disposición del público en el canal de la Ópera de Filadelfia.

La asociada artística del Music Theatre Wales, Elayce Ismail, y el director Michael McCarthy, dirigirán New Directions. La serie explorará tres colaboraciones digitales de los recién llegados a la ópera.

Esta nueva serie del teatro británico incorpora trabajos digitales destinados a "redefinir la forma de arte [de la ópera] para nuestro tiempo".

New Directions plantea la cuestión de lo que es la ópera y "lo que puede ser encargando y trabajando con artistas que han sido ignorados o excluidos de la creación de ópera anteriormente".

La serie presentará una colección de proyectos que incluyen Somehow, de Krystal S. Lowe y Jasmin Kent Rodgman; Pride (A Lion's Roar), de Renell Shaw, Rachael Young y Kyle Legall.

La serie del Teatro Musical de Gales se transmitirá gratuitamente en el Canal de la Ópera de Filadelfia desde el 1 de diciembre hasta el final del próximo mes de mayo de 2022.

El talento de Filadelfia se presenta en el Teatro Musical de Gales

La Ópera de Filadelfia compartirá tres encargos con el público del Music Theatre Wales.

Los tres encargos de Opera Philadelphia incluirán las obras de Sorey Save the Boys y Cycles of My Being, y They Still Want to Kill Us de DBR.

They Still Want to Kill Us se podrá ver en streaming de forma gratuita en el Opera Philadelphia Channel hasta el 31 de enero de 2022.

Cycles of My Being y Save the Boys estarán disponibles a mitad de precio, un paquete de alquiler de 15 dólares, desde ahora hasta el 11 de febrero de 2022.

El canal de la Ópera de Filadelfia ofrece un espacio en línea para artistas e intérpretes. Aunque existe la opción de adquirir un abono de temporada, New Directions está disponible de forma gratuita.

New Directions se puede ver en streaming en el Opera Philadelphia Channel desde ahora hasta el 31 de mayo de 2022.