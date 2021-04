La Ópera de Dallas convoca tenores mexicanos para producciones virtuales

En un esfuerzo por popularizar el género de música teatral, este lunes la Ópera de Dallas lanzó una nueva plataforma de descarga de videos y producciones con contenido en español y la participación especial de renombrados tenores mexicanos. La idea es redefinir los contenidos digitales y al mismo tiempo preservar las tradiciones de la ópera en vivo. El canal busca promocionar conversaciones musicales de temas operísticos y series presentadas por artistas creados especialmente para una audiencia virtual a través de la web thedallasopera.tv.

Durante la pandemia, la Ópera de Dallas empezó a mostrar proyecciones de conversaciones musicales y episodios originales presentadas por los mismos artistas donde destacan sus intereses y carreras con la audiencia virtual. Actualmente el portal ofrece contenidos para adultos y niños. El director general Ian Derrer, anunció que se que además de ofrecer descargas de algunas producciones escenificadas y filmadas, también se ofrecerá contenido producido exclusivamente para un público "ávido de este género" disponible las 24 horas del día.

En aras de la inclusión y de ampliar el público al que se dirigen, algunas de las producciones como The Heart of the Song (El Corazón de la Canción), se presentan en español e inglés y cuentan con la presentación y actuación de los tenores mexicanos Javier Camarena, Rolando Villazón y David Lomelí. Éste y otros espectáculos estarán en la plataforma a partir del 25 de mayo de este año. Además, para impulsar la acogida, el contenido del portal tendrá una prueba gratuita de 7 días para todos los usuarios que se registren, luego la plataforma tendrá un costo mensual.



La pandemia y la falta de espectáculos en vivo y en directo, han destapado el interés por contenidos de calidad en línea. El consultor artístico, David Lomelí señaló que en este sentido, y en vista de la creciente acogida que tuvieron en redes sociales, apuestan por llegar a los espectadores de 18 a 34 y de 34 a 45 años de edad, ya que realizan más actividades en línea y están conectados a las redes por más de 10 horas al día.