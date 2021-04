Karen Olivo, la estrella de Broadway que protesta por el silencio de Scott Rudin

La ganadora de un premio Tony, Karen Olivo, anunció que no regresaría a Moulin Rouge! The Musical cuando esta reabra. Afirmó que se siente frustrada por la industria de Broadway y el silencio de su entorno de trabajo luego de las revelaciones sobre el comportamiento del productor Scott Rudin. "Construir una industria mejor para mis estudiantes es más importante que poner dinero en mis bolsillos”, sentenció en sus redes sociales.

Hace una semana salió a la luz el reportaje de portada de The Hollywood Reporter sobre Scott Rudin y algunos relatos del peso pesado de Broadway y Hollywood. Algunos ex empleados lo han acusado de acoso. Ante esto, Olivo quien interpretó al personaje de Satine en la producción, dijo que "la justicia social es más importante que ser un diamante brillante”.

Las declaraciones de Olivo se producen al día siguiente de que tres sindicatos de artistas - SAG-AFTRA, Actors Equity y la Federación Americana de Músicos Local 802 - se pronunciaran en contra del acoso laboral en un comunicado motivado por la historia de Rudin de THR. "Todos los trabajadores merecen hacer su trabajo en un entorno libre de acoso de cualquier tipo, tanto si ese acoso crea un lugar de trabajo tóxico como, ciertamente, en el caso del acoso sexual, cuando ese comportamiento es también contrario a la ley", se lee en el comunicado.

El espectáculo de Broadway apoyó a Olivo en redes, diciendo "aplaudimos y apoyamos el trabajo de defensa de Karen para crear una industria teatral segura, diversa y equitativa para todos". A pesar de que ¡Moulin Rouge! The Musical no está producida por Rudin, Olivo y los sindicatos alzan su voz contra uno de lps productores más exitosos y poderosos de la industria, para sentar un presidente y mantener su postura sobre la justicia social. "Quiero una industria teatral que esté a la altura de mi integridad. Vamos, ¿por qué no lo hacemos? No está aquí, obviamente", añadió Olivo al final del comunicado.