George Walker e Igor Stravinsky: Transmisión gratuita de ‘Edipo Rey + Lilas’ este viernes

A partir del viernes 21 de enero a las 20:00 horas (hora del este), el canal de la Ópera de Filadelfia ofrecerá una grabación gratuita y en directo del último concierto de Edipo Rey + Lilas.

El programa del concierto se divide entre Lilas de George Walker y Edipo Rey de Igor Stravinsky, con la composición de Walker comenzando el programa.

El concierto de la misma franja horaria estará disponible en el canal Opera Philadelphia durante tiempo limitado, hasta el 20 de febrero de este año.

El concierto, de 70 minutos de duración y sin intermediación, se interpretará desde el Verizon Hall del Kimmel Cultural Campus de Filadelfia.

El concierto es un acontecimiento importante para Opera Philadelphia, ya que la compañía no ha celebrado audiencias en el Kimmel Cultural Campus desde enero de 2020.

El programa del concierto contará con un delicado y distinguido arreglo de solistas y la Orquesta de Opera Philadelphia. El coro estará dirigido por el director musical Jack Mulroney, Corrado Rovaris.

Otro concierto de Edipo Rey + Lilas tendrá lugar el domingo 23 de enero a las 2:00 p.m. EST. Esta actuación no se grabará ni se presentará para su posterior visionado.

El compositor de Lilacs, George Walker, se convirtió en el primer compositor afroamericano en recibir el Premio Pulitzer de Música, gracias a su obra Lilacs.

Nacido en Washington D.C. en 1922, y habiendo empezado a tocar el piano a los cinco años, Walker recibió su Premio Pulitzer en 1996.

La obra Lilas de Walker, de 15 minutos de duración, fue escrita en honor del famoso tenor negro Roland Hayes.

La composición también incluye estrofas de "When Lilacs Last in the Dooryard Bloom'd," de Walk Whitman, un poema escrito en respuesta a la asunción de Abraham Lincoln.

Tras graduarse en el conservatorio de Filadelfia, Walker ganó las Audiciones Juveniles de Filadelfia.

Esto permitió a Walker tocar con la Orquesta de Filadelfia, convirtiéndose en el primer instrumentista negro en aparecer en la orquesta.

Stravinsky está considerado una figura influyente y fundamental en la música modernista. Su obra Edipo Rey se considera un producto de su periodo neoclásico.

En un comunicado de prensa, la Ópera de Filadelfia describió Edipo Rey como una "ópera-oratorio handeliana para orquesta, narrador, solistas y coro masculino".

En Edipo Rey, la Ópera de Filadelfia promete una audaz intersección entre el drama y la grandeza de esta obra y las posteriores de Stravinsky, más religiosas.

"Y aunque Edipo Rey se interpreta raramente, su dramatismo, su ingenio y su consumado arte hacen plena justicia al formidable legado del compositor", dijo Opera Philadelphia.

Opera Philadelphia dice que la grabación estará disponible en las pantallas de televisión a través de AppleTV, Android TV, Roku, Amazon FireTV y Chromecast, y en los dispositivos móviles a través de las aplicaciones para iPhone, iPad y Android.

El canal de la Ópera de Filadelfia está disponible para el visionado de otras obras, con Edipo Rey + Lilas que estará disponible de forma gratuita este viernes.