Las selecciones de fútbol de mayores y olímpica de México decepcionan

México quería tener dos equipos competitivos para los dos torneos en los que iba a participar este verano.

Al ser el gigante de Norteamérica y el que más títulos de la Copa Oro ha ganado, ocho en total, se esperaba que volviera a coronarse campeón en la edición de este año.

El camino hacia un noveno título parecía aún más claro después de que la USMNT no alineara a ninguna de sus estrellas que juegan en los mejores equipos de Europa, como Christian Pulisic, del Chelsea, o Sergiño Dest, del FC Barcelona.

El "Tri" tuvo que sacrificar a parte de su once titular para alinear un equipo fuerte para su selección olímpica sub-24 que esperaba obtener su segunda medalla de oro en fútbol masculino.

A pesar de ello, México prácticamente contó con la mayoría de sus estrellas, pero no fue suficiente para vencer a Estados Unidos en la final del domingo en Las Vegas.

Los mexicanos dominaron la posesión del balón y tuvieron más ocasiones de gol, pero gracias a los heroicos esfuerzos del portero estadounidense y revelación del torneo, Matt Turner, el partido acabó en empate a cero.

Ambos equipos fueron a la prórroga y, minutos antes de que el partido se fuera a la tanda de penaltis, Estados Unidos aprovechó una jugada a balón parado y el defensa Miles Robinson venció de cabeza al portero mexicano.

Esto le dio a Estados Unidos su séptimo título de la Copa Oro y su entrenador, Gregg Berhalter, pudo vengar su derrota ante el "Tri" en la final de 2019.

Gerardo Martino, técnico de la selección absoluta de México, ha perdido ya dos finales contra Estados Unidos este año. La primera se produjo en junio, cuando fueron subcampeones de la final de la Liga de Naciones de la CONCACAF, pero en ese partido había jugadores estadounidenses más conocidos.

No tendrá que preocuparse por la seguridad de su trabajo, ya que es el técnico en el que confía la federación mexicana para completar el ciclo hacia el Mundial de 2022 en Qatar. Si sufren un duro comienzo en los partidos de clasificación para el Mundial, que comienzan en septiembre, entonces Martino podría ser sustituido.

El impopular entrenador Juan Carlos Osorio mantuvo su puesto tras la derrota por 7-0 ante Chile en la Copa América Centenario 2016 y llevó a México al Mundial de Rusia 2018. Con el estratega colombiano, México tuvo uno de sus mejores desempeños en las eliminatorias mundialistas, terminando primero con 21 puntos después de 10 partidos.

Uno de los factores que puede haber llevado a la decepcionante actuación de México en la Copa Oro fue la falta de líderes en la cancha.

Guillermo Ochoa ha sido su portero titular en los dos últimos Mundiales, pero fue elegido para la Selección Olímpica como uno de los tres jugadores mayores de edad que cada país puede llevar.

El capitán de la selección, Andrés Guardado, se perdió la Copa Oro porque sufrió una lesión muscular en un entrenamiento, a menos de dos semanas del inicio del torneo. El centrocampista central ha disputado más de 160 partidos con el "Tri", y su debut se produjo en 2005.

El mexicano Hirving Lozano se ha convertido en el nuevo icono de su país tras dejar huella en las ligas holandesa e italiana, pero también recibió una lesión en la cabeza en el debut de México en la Copa Oro contra Trinidad y Tobago.

El central Héctor Moreno también ha sido una figura siempre presente en la línea defensiva mexicana, pero participó pocas veces a lo largo del torneo debido a una lesión de la que se estaba recuperando. Fue el capitán del equipo en la final, pero fue sustituido en la primera parte tras sufrir unas molestias musculares en la pierna derecha.

Aunque al "Tri" le faltaron voces clave en el vestuario, podría decirse que tenía suficiente calidad sobre el terreno de juego para lograr su noveno campeonato.

Perder dos finales consecutivas frente a la USMNT crea muchas dudas en torno a si México ha perdido o no su lugar como "Rey" de la CONCACAF.

"Pasamos de no clasificarnos para un Mundial a, de repente, ganar a México en dos finales en el lapso de 40 días. Una con un equipo A y otra con un equipo C contra su equipo A. Así que esta rivalidad está definitivamente de vuelta", dijo el ex delantero estadounidense Herculez Gómez a ESPN.

Los dos gigantes norteamericanos volverán a enfrentarse en Cincinnati, OH, el 12 de noviembre en un partido de clasificación para el Mundial de 2022.

Compitiendo por el bronce

México también era uno de los favoritos para ganar la competición de fútbol masculino en los Juegos Olímpicos de Tokio, pero ahora sólo puede aspirar al bronce en los juegos tras inclinarse ante el campeón de 2016, Brasil.

Ambas selecciones se enfrentaron en el último partido de los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y México sorprendió a los espectadores al ganar su primera medalla de oro en la competición y negar a Brasil la misma.

"La Seleção" se desquitó este martes por la mañana tras dejar fuera de los juegos al "Tri" en las semifinales. Ahora se enfrentará a España en la final después de que ésta venciera al país anfitrión, Japón.

El partido se fue a la tanda de penaltis después de que ambos equipos no consiguieran marcar en los 120 minutos.

Como México falló sus tres primeros penaltis, Brasil avanzó 4-1 en la tanda. Ochoa acertó en todos los lanzamientos de Brasil y metió la mano en dos de ellos, pero aun así no pudo evitar que ninguno encontrara el fondo de la red.

El legendario lateral derecho del FC Barcelona, Dani Alves, fue uno de los jugadores de más edad de Brasil en el torneo, así como el capitán del equipo. Tras el partido, comentó el choque con México.

"Hoy hemos tenido un día de trabajo muy duro por la propuesta del rival, porque luchan muy bien en los partidos, pero creo que nos merecemos estar en la final", dijo.

Los jugadores mexicanos pueden llevar la cabeza alta sabiendo que desafiaron a Brasil hasta el final y que ambos equipos estuvieron igualados.

Ahora competirán con Japón por la medalla de bronce, pero ambos ya se enfrentaron en la fase de grupos del torneo, y el país anfitrión derrotó a México por 2-1.

Aunque como colectivo no hayan triunfado en el torneo olímpico, muchas individualidades parecen que podrían pasar a cosas mejores al final de los juegos.

El seleccionador Jaime Lozano ha sido considerado por la Federación Japonesa de Fútbol para ser su nuevo entrenador.

Lozano no sería el primer mexicano en dirigir a los "Samuráis Azules", ya que el ex jugador y entrenador de la Selección Mexicana, Javier Aguirre, los dirigió durante casi siete meses entre 2014 y 2015.

Su asistente técnico a lo largo de los Juegos Olímpicos fue Ryota Nishimura, un entrenador de origen japonés que inició su carrera en la Liga MX.

El delantero Alexis Vega aportó cuatro goles y fue titular en los cinco partidos de México en el torneo. Las actuaciones del joven de 23 años han llamado la atención del FC Porto, uno de los clubes más exitosos de la liga portuguesa.

Jorge Sánchez era uno de los jóvenes más experimentados de la selección sub-24 del "Tri", ya que ha disputado muchos partidos con la selección absoluta, y se espera que sea su lateral derecho titular en el Mundial de 2022.

Este verano se ha abierto la posibilidad de un posible traslado a la Premier League, con el Everton y el Tottenham Hotspurs interesados en sus servicios.

El partido por la medalla de bronce de México contra Japón tendrá lugar el viernes 6 de agosto y los jugadores lucharán por ser el tercer país en subirse al podio del torneo de fútbol masculino.

Si vuelven a perder contra Japón, éste será un verano para olvidar para los aficionados mexicanos.