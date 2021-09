Este año, por muchas razones, la gente ha buscado consuelo al aire libre y ha encontrado una nueva o renovada conexión con la naturaleza. Durante septiembre y octubre, los 23 centros ambientales que conforman la Alianza para la Educación de Cuencas Hidrográficas del Río Delaware (AWE) organizarán actividades para toda la familia como parte de las festividades River Days (Días del Río) que organiza cada año la organización para ayudar a reunir a las personas de manera segura en torno a actividades centradas en el medio ambiente.

Los visitantes de los centros de AWE este otoño también se sorprenderán por las instalaciones de esculturas Water Spirit ubicadas en muchos sitios a lo largo de la cuenca. La serie de esculturas, concebida específicamente para el lugar, está hecha completamente de material vegetal y fue creada por la artista ecologista originaria de Seattle Sarah Kavage, en colaboración con artistas locales. ¡Todos los centros AWE también ofrecerán a los visitantes pases gratuitos para Aqua Marooned! un juego de cartas creado por la empresa de experiencias inmersivas Swim Pony, con sede en Filadelfia, que fomenta la conexión emocional con la flora y la fauna. Las cartas de juego, bellamente ilustradas, presentan a los jugadores como exploradores extraterrestres enviados a explorar la misteriosa "esfera de agua" de la Tierra. Ambos proyectos son parte de la iniciativa artística Lenapehoking ~ Watershed: un lugar para el arte y la cultura del agua.

Nota: Algunos eventos de River Days son una combinación de actividades virtuales y presenciales, siguiendo las restricciones y recomendaciones locales relacionadas con Covid-19. Todos los eventos son gratuitos a menos que se indique lo contrario.

Festival del río Delaware

Del 24 septiembre al 3 de Octubre

Varias ubicaciones en Filadelfia y el sur de Nueva Jersey

Información en delawareriverfest.org

Varias organizaciones de educación ambiental se han unido para planificar eventos virtuales y en persona en múltiples ubicaciones en ambos lados del Delaware, en todo el sur de Jersey y en Filadelfia. Durante los días de semana habrá eventos virtuales enfocados en el río Delaware y cómo disfrutarlo y protegerlo.

Presentado por el Centro de Ciencias Acuáticas, Independence Seaport Museum, Partnership for the Delaware Estuary, NJ Conservation Foundation, NJ Natural Lands Trust, Camden County Environmental Center y muchos otros socios.

Ride for the River y CAN JAM FEST

Sábado, 25 de Septiembre, 9:00 AM

Schuylkill River Greenways National Heritage Area, Pottstown Riverfront Park, 140 College Drive, Pottstown, PA

Info y registro: schuylkillriver.org/ridefortheriver

¡Disfrute del sendero Schuylkill River Trail con bicicleta, cervezas y bandas de música! Dé un paseo en bici junto al río por el sendero Schuylkill River Trail con dos opciones: 4,16 y 35 millas, luego disfrute del festival de música gratuito CAN JAM. El 2021 Ride for the River cuenta con un NUEVO paseo de 4 millas con diversión para toda la familia, ¡muy divertido para niños y principiantes! Los niños de 12 años o menos entran gratis. Más información y registro en schuylkillriver.org/ridefortheriver.

Sábado, 25 de Septiembre, 10:00 AM & 12:00 PM

Berks Nature, 575 Saint Bernardine Street, Reading, PA

Nuestros amigos de Pennsylvania Bat Rescue mostrarán murciélagos nativos en vivo y recorrerán el sendero de los humedales Berks Nature para hablar sobre los murciélagos nativos. Los visitantes también disfrutarán de nuestros proyectos de arte Lenapehoking ~ Watershed, incluido Willow Weaving creado en el lugar por Sarah Kavage y Aqua Marooned, el juego de cartas sobre naturaleza creado por Swim Pony.

Días de Limpieza del Río en Bristol Marsh

Sábado, 25 de Septiembre, 10:00 AM - 12:00 PM

Heritage Conservancy en Bristol Marsh, 1 Canals End Road, Bristol, PA

Únase a Heritage Conservancy para ayudar a mantener limpio este importante pantano de agua dulce. Ofrézcase como voluntario a lo largo de las orillas y senderos de los pantanos o ayude a limpiar el río y el pantano en kayak con guías del Departamento de Conservación y Recursos Naturales, o traiga su propio equipo la semana del 21 de septiembre.

Paseo de observación de aves bilingüe

Sábado, 25 de Septiembre, 10:00 AM – 12:00 PM

New Jersey Conservation Foundation en Gateway Park, 2798 Admiral Wilson Blvd. Pennsauken Township, NJ

El otoño es un buen momento para observar pájaros en su patio trasero, comunidad y parque local. Únase a un experto bilingüe en observación de aves en un paseo por Gateway Park a lo largo del río Cooper, buscando y aprendiendo sobre las aves que se encuentran en la región. Se proporcionarán binoculares a los participantes. También estarán disponibles guías de aves en español e inglés.

Limpieza de la cuenca del arroyo Stewards

Sábado, 25 de Septiembre, 10:00 AM - 12:00 PM

First State National Historical Park, 208 Woodlawn Rd. Wilmington, DE

Los participantes recogerán basura a lo largo de Rocky Run a su paso por la unidad de Brandywine Valley de FSNHP. Aprenda sobre los macroinvertebrados que viven en el arroyo y cómo la calidad del agua se ve afectada por la escorrentía de las aguas pluviales.

Sábado, 25 de Septiembre, 1:00 PM - 5:00 PM

DuPont Environmental Education Center, 1400 Delmarva Ln., Wilmington, DE

Únase a una tarde de cultura y naturaleza. ¡Gratuito y abierto al público! Etiquete y suelte mariposas monarca y aprenda sobre los esfuerzos para mantener a la especie, disfrute de las actuaciones de danza azteca y bomba y plena de los grupos de danza Los Bomberos de la Calle y Danza Azteca del Anahuac. Info.

Fiesta de plantación bilingüe

Sábado, 25 de Septiembre, a varias horas

John James Audubon Center, 1201 Pawlings Road, Audubon, PA and various locations

Se anima a la población a organizar fiestas de plantación en casa y en sus comunidades. Los organizadores registrados pueden acceder a los consejos de plantación de Audubon para ayudar a sus invitados a aprender mientras siembran. El Centro John James Audubon (JJAC) también organizará una Fiesta de plantación con socios de la comunidad y miembros de JJAC en varios sitios del territorio, incluso a lo largo del Perkiomen Creek. Participarán los líderes asociados con el Centro de Cultura, Arte, Capacitación y Educación (CCATE) y nuestra comunidad local indio-americana. Una vez finalizados, los sitios de plantación se marcarán con letreros bilingües que detallan el papel de las plantas nativas en mantener el agua limpia y llevar a los usuarios a la base de datos de Plantas para Aves de la Sociedad Nacional Audubon, donde se pueden consultar ubicaciones para comprar plantas nativas por código postal. Se proporcionarán refrigerios y bebidas.

Sábado, 25 de Septiembre, 9:00 AM - 12:00 PM

Lehigh Gap Nature Center, 8844 Paint Mill Road, Slatington, PA

Visite Lehigh Gap Nature Center para una celebración anual de la migración animal, en la que buscamos aumentar el conocimiento y la gestión ecológica.

River Days – Celebrando el río Schuylkill

Sábado, 2 de Octubre, 11:00 AM

The Discovery Center, 3401 Reservoir Drive, Phila., PA

Únase al personal educativo y a los estudiantes de la histórica Fairmount Water Works mientras celebramos el río Schuylkill y rendimos homenaje a la cultura y las tradiciones nativas con una actuación de los miembros de Lenape y actividades prácticas para las familias durante todo el día.

Actividades incluidas:

Breve recorrido a pie

Juego de baraja de cartas Swim Pony

Proyecto de arte indígena

Interpretación / presentación de Lenape (bailarines, percusión, llamada y respuesta)

El espacio es limitado, así que asegúrese de reservar un espacio para usted y su familia hoy:



https://www.eventbrite.com/e/171281747317

Paseos por la cuenca

Sábado, 2 de Octubre, 1:00 PM

Schuylkill Center for Environmental Education, 8480 Hagy's Mill Road, Philadelphia, PA

¿Sabía que la cuenca del río Delaware cubre más de 12,000 millas y proporciona agua potable a más de 15 millones de personas? Aprenda sobre la importancia de nuestra cuenca hidrográfica con una caminata autoguiada de más de una milla por nuestros senderos. Deténgase en las estaciones a lo largo de los senderos para realizar actividades prácticas, manualidades relacionadas con el agua y más. Descubra lo que los macroinvertebrados (insectos acuáticos) pueden decirnos sobre la salud de un arroyo, explore las diferentes formas en que podemos ayudar a minimizar la contaminación en nuestras vías fluviales, realice pruebas de calidad del agua y aprenda sobre la fauna silvestre que vive en nuestra cuenca. Vea el arte ambiental del centro, incluida la estructura tradicional iraquí de al Mudhif construida con phragmitas nativas, concebida y levantada por los artistas Yaroub Al-Obaidi y Sarah Kavage como parte del proyecto Lenape ~ Hoking Watershed.

Festival & Concierto de Otoño

Sábado, 2 de Octubre, 1:00 PM – 5:00 PM El concierto empieza a las 3PM

Tacony Creek Park, en la gran explanada entre Rising Sun and Olney Avenues, Philadelphia, PA

El evento es GRATIS y abierto al público. Info aquí. Registro: taconycreekparkfallfest.eventbrite.com

Disfrute de juegos de naturaleza, artes y manualidades, obsequios y mucho más para toda la familia para celebrar nuestro arroyo, parque y sendero local. ¡Descubra la "aquasfera" con el juego de cartas Aqua Marooned! y llévese a casa una baraja gratis para jugar! El concierto de música al aire libre comienza a las 3:00 PM, con composiciones originales inspiradas en Tacony Creek Park, pertenecientes al álbum "Tacony Creek Suite" del profesor Randy J. Gibson. Este evento es una coproducción de Tookany / Tacony-Frankford Watershed Partnership y Olney Culture Lab of CultureTrust Greater Philadelphia y ha sido posible gracias a Alliance for Watershed Education, la oficina de la concejal Cherelle Parker, Fairmount Park Conservancy, Jazz Foundation of America, Joseph Roberts Fundación, Oficina de Arte, Cultura y Economía Creativa de Filadelfia, Parques y Recreación de Filadelfia, Departamento de Agua de Filadelfia y Fundación William Penn.

Paseo de observación de aves bilingüe

Sábado, 9 de Octubre, 10:00 AM – 12:00 PM

New Jersey Conservation Foundation, Farnham Park, 1648 Baird Blvd, Camden, NJ

El otoño es un buen momento para observar pájaros en su patio trasero, comunidad y parque local. Únase a un experto bilingüe en observación de aves en un paseo por Gateway Park a lo largo del río Cooper, buscando y aprendiendo sobre las aves que se encuentran en la región. Se proporcionarán binoculares a los participantes. También estarán disponibles guías de aves en español e inglés.

Redescubriendo el embalse Strawberry Mansion

Sábado, 9 de Octubre, 11:00 AM - 12:00 AM

Discovery Center, 3401 Reservoir Dr., Philadelphia, PA

Los residentes de Strawberry Mansion participarán en nuestra iniciativa científica comunitaria, cultivando un vivero de mejillones de agua dulce. Los huéspedes aprenderán sobre la importancia de la salud de la cuenca y cómo los mejillones contribuyen a esa salud. Luego, los participantes tendrán la oportunidad de navegar en canoa por el embalse.

5ª Carrera Anual de Patos de Goma Cobbs Creek

Sábado, 9 de Octubre,10:00 am

Cobbs Creek Environmental Center, 63rd & Catherine Sts., Philadelphia, PA

Diversión para toda la familia. No hay límite de edad para entrar. ¡Premios en efectivo! Los patos cuestan $2 cada uno; ¡No hay límite! Se mantendrá distancia social. Uso de cubrebocas obligatorio. Regístrese con anticipación en Facebook: o llame al 215-685-1900

Sobre River Days 2021: Descubra actividades divertidas y educativas para toda la familia, como festivales de cosecha, juegos de cartas, fiestas de siembra, excursiones a remo y paseos en bicicleta. Aprenda sobre murciélagos y observación de aves, participe en limpiezas, pesca, artesanías y más. Los centros AWE ofrecen oportunidades increíbles para salir al aire libre y conectarse con las vías fluviales de las que dependemos. Ven y únete a nosotros este otoño y encuentra la libertad en la naturaleza. Consulte el calendario de eventos aquí.

Sobre la Alianza para la Educación de Cuencas Hidrográficas del Río Delaware: AWE tiene como objetivo crear conciencia sobre el sistema de 13,500 millas cuadradas que proporciona agua potable a 13 millones de personas. Los 23 centros miembros están ubicados a lo largo de los circuitos principales o senderos de conexión a lo largo de la cuenca del río Delaware en Pensilvania, Nueva Jersey y Delaware. Estos centros comparten la misión de aumentar y mejorar colectivamente el reconocimiento y la administración de la cuenca del río Delaware por parte de los constituyentes. Los eventos e iniciativas de Alliance y River Days son financiados por la Fundación William Penn. Consulte la web WatershedAlliance.org para más información.

Sobre el Proyecto de Arte Lenapehoking~Watershed: L ~ W Art Project es un proyecto de arte multifacético y de amplio alcance que quiere animar a los residentes de Lenapehoking a descubrir su cuenca. Como programa de la Alianza para la Educación de Cuencas Hidrográficas del Río Delaware (AWE), esta iniciativa se abre paso a través de los paisajes y vías fluviales de la cuenca del río Delaware en Nueva Jersey, Pensilvania y Delaware. Aqua Marooned! es uno de los dos proyectos impulsados ​​por artistas innovadores y completamente únicos que activan los centros de educación ambiental de AWE como parte de Lenapehoking ~ Watershed. El otro es Water Spirit, una serie de esculturas a base de plantas de Sarah Kavage que sirven como puntos focales para eventos y reuniones comunitarias. El nombre, "Lenapehoking ~ Watershed, un lugar para el agua, el arte y la cultura" fue elegido después de consultar con los ciudadanos de las naciones Lenni Lenape locales. "Lenapehoking" es un nombre de lugar que significa "la tierra del pueblo Lenape". Ante todo, dado que se trata de una iniciativa sobre la tierra y el agua, el equipo de L ~ W reconoce que la gestión medioambiental de las culturas indígenas es fundamental. Desde la primavera de 2021 hasta finales del otoño de 2021, Lenapehoking ~ Watershed ofrece múltiples oportunidades para inspirarse, refrescarse y aprender. Animar a otros a descubrir cosas nuevas, conocer gente nueva en reuniones culturales al aire libre y disfrutar de meditaciones solitarias sobre el arte y la naturaleza.

El apoyo principal para Lenapehoking ~ Watershed ha sido proporcionado por la Fundación William Penn, con apoyo adicional de la Fundación Nacional para las Artes, la Fundación John S. y James L. Knight, la Fundación Barra, la División de las Artes de Delaware, la Fundación Joseph Robert Foundation y Velocity Fund.