Por qué su negocio necesita estar certificado como proveedor diverso

La diversidad de proveedores es un elemento crucial para el éxito de una organización. Es una forma de que las empresas promuevan la innovación, cultiven el networking, impulsen la contratación y, quizás lo más importante de todo, una forma de que las empresas experimenten los muchos beneficios de la diversidad mientras toman medidas para cerrar la brecha de equidad racial. No es ningún secreto que el año pasado fue testigo de una ola crucial de justicia racial y conciencia social. Ahora más que nunca, tanto los consumidores como las empresas están dando prioridad a las empresas que abordan activamente la diversidad, la equidad y la inclusión. Están buscando proveedores diversos, definidos como negocios donde al menos el 51% de la propiedad y gestión está en manos de grupos subrepresentados, en un esfuerzo por abordar la injusticia racial y apoyar a los empresarios minoritarios.

Según la Mesa Redonda de los mil millones de dólares (Billion Dollar Roundtable), 28 empresas de Fortune 500 gastan al menos mil millones de dólares en proveedores diversos. Estas son algunas de las corporaciones líderes de Estados Unidos que buscan activamente invertir su dinero en empresas de propiedad diversa. Así pues. ¿qué significa esto? Que estar certificado como proveedor diverso es más importante que nunca. La certificación no solo crea nuevas oportunidades comerciales con corporaciones más grandes, sino que aumenta el acceso a recursos y apoyo. Sirve como prueba de que su negocio es diverso, estable y está listo para aprovechar nuevas oportunidades de crecimiento, y es un paso importante para los propietarios de pequeñas empresas diversas que buscan hacer crecer su negocio.

Para obtener más información sobre las oportunidades disponibles exclusivamente para empresas de propiedad diversa y cómo funciona el proceso, nos reunimos con Thelma Ferguson, jefa del segmento Noreste de banca de mercado intermedio e industrias especializadas en JPMorgan Chase Commercial Banking, quien brindó estas valiosas ideas sobre cómo exponer y promocionando su negocio.



¿Por qué deberían certificarse los negocios de propiedad diversa?

Todo negocio está en el negocio de los contactos. Con las conexiones adecuadas, los propietarios diversos de pequeñas empresas pueden desarrollar nuevas ideas, evitar errores comunes (y costosos) y descubrir oportunidades emergentes. Obtener la certificación como negocio de propiedad diversa crea conexiones con otras empresas de ideas afines, así como con cientos de empresas estadounidenses, que representan miles de millones de dólares en abastecimiento.

Además, las certificaciones de diversidad sirven como prueba de que su empresa cumple con los requisitos del programa de inclusión y puede ser considerada para contratos de proveedores con grandes empresas, como JPMorgan Chase, que pasan por procesos formales de adquisiciones, así como el gobierno federal. Obtener la certificación es la mejor manera de ser considerado para estas oportunidades. Muchas empresas privadas dedican un porcentaje de su gasto anual a diversas empresas certificadas, por lo que las empresas no certificadas están perdiendo contratos potencialmente lucrativos y oportunidades de crecimiento. Por ejemplo, cada año se gastan más de $83 mil millones con diversos proveedores de la Billion Dollar Roundtable. El gobierno federal también asignó el 16% de su presupuesto anual de $400 mil millones en productos y servicios a pequeñas empresas clasificadas de diversas.

En resumen: la certificación abre las puertas a lugares que las empresas de propiedad diversa a menudo vieron cerrados en el pasado.

¿Cuáles son los beneficios para las empresas propiedad de minorías a la hora obtener la certificación?

Muchas oportunidades están disponibles exclusivamente para empresas certificadas de propiedad diversa. Certificar su negocio es una inversión en su negocio, como cuando solicita un préstamo. El tiempo dedicado ahora a recopilar documentos y reunirse con personas puede dar sus frutos en los próximos años.

Algunos de los beneficios más importantes incluyen:

Oportunidades de negocio. Al obtener la certificación, las empresas ingresan en una base de datos nacional a la que los clientes acuden regularmente para encontrar empresas que puedan satisfacer sus necesidades comerciales y avanzar en sus objetivos de diversidad.

Acceso al capital. La certificación brinda a las empresas oportunidades de financiamiento adicionales a través de bancos y firmas de capital de riesgo. Además, muchas redes tienen fondos de capital especiales para negocios diversos.

Apoyo significativo . Las organizaciones de certificación invierten en el éxito de sus empresas miembro. A menudo brindan sesiones educativas, capacitación, eventos de networking y programas de emparejamiento que pueden mejorar las oportunidades comerciales para lograr conexiones y crecimiento.

Acceso a Programas de Diversidad de Proveedores . Hoy en día las empresas están haciendo un esfuerzo consciente para trabajar con proveedores de propiedad diversa.

Oportunidades por recomendación. Al ingresar a una de las redes de certificación, los dueños de negocios de propiedad diversa abren nuevas oportunidades a través de relaciones directas y también a través de recomendaciones.

As a certified diverse-owned supplier, you’re not only on their list, but potential customers are also on yours. Business owners can reach out directly to corporate supplier diversity teams to ask questions and explore opportunities, and they can contact other diverse-owned businesses to explore opportunities for collaboration.

¿Qué implica el proceso de acreditación oficial?

Hay muchas formas con las que su empresa puede obtener la certificación como empresa de propiedad diversa. Cada certificación está diseñada para un grupo subrepresentado específico, por lo que cada tipo de certificación de diversidad tiene sus propios requisitos.

Por lo general, las certificaciones de diversidad de proveedores están disponibles para las empresas cuya propiedad o gestión está en manos de al menos un 51% de personas pertenecientes a grupos históricamente subrepresentados, incluidas minorías étnicas, mujeres, veteranos, miembros de la comunidad LGBTQ+ y personas con discapacidades. Las certificaciones de diversidad de proveedores están disponibles a través de muchas organizaciones, incluido el Consejo Nacional de Desarrollo de Proveedores de Minorías, el Consejo Nacional de Empresas Empresariales de Mujeres, la Cámara de Comercio Nacional LGBT, Disability: IN y el Consejo Nacional de Desarrollo Empresarial de Veteranos.

¿Por qué cree que existe reticencia entre los propietarios de empresas minoritarias a obtener la certificación?

El proceso de certificación puede llevar mucho tiempo, por lo que algunos propietarios de empresas pertenecientes a minorías se abstienen de obtener la certificación. El rigor del proceso garantiza altos estándares y confianza y, en última instancia, termina con que las empresas pertenecientes a minorías que merecen sean elegibles para oportunidades de crecimiento significativas.

El tiempo invertido está bien invertido. En todas las industrias, muchas empresas están realizando importantes inversiones para satisfacer las necesidades de las comunidades negras y latinx. Por ejemplo, como parte del compromiso de $30 mil millones de JPMorgan Chase para promover la equidad racial, la compañía está aumentando los préstamos y la asistencia técnica, además de destinar $750 millones adicionales a negocios en comunidades negras y latinas.

¿Qué recursos ofrece JPMorgan Chase para ayudar a las empresas diversas a obtener la certificación?

JPMorgan Chase Commercial Banking ha designado recursos para ayudar a educar a los dueños de negocios sobre el efecto revolucionario de convertirse en una empresa certificada de propiedad diversa. Desde datos generales sobre la certificación en sí hasta oportunidades de adquisición, los propietarios de negocios pueden obtener más información al acceder a esta guía práctica o al visitar https://www.jpmorgan.com/commercial-banking/insights/benefit-from-divers....