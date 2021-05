Es primavera, lo que significa que las flores empiezan a abrir, los árboles comienzan a rebrotar y la Exposición de Flores de Filadelfia de la PHS debe estar a la vuelta de la esquina. Pero tome nota: después de casi 200 años de celebrarse en primavera, este año la Exposición de Flores tendrá lugar en verano. Del 5 al 13 de junio, para ser exactos, la Exposición de Flores se celebrará al aire libre por primera vez en su historia, reuniendo la belleza de las flores, los beneficios para la salud de estar al aire libre y dando vida al tema “HÁBITAT: la obra maestra de la naturaleza” en el sur de Filadelfia.

La Pennsylvania Horticultural Society ha trasladado su galardonado evento al FDR Park, en el sur de Filadelfia, con un exquisito telón de fondo de árboles, césped, lagos y sol. Los visitantes se deleitarán con los despliegues florales y paisajísticos a lo largo de 15 acres del parque (un aumento de espacio del 45% respecto a años anteriores), con entradas fechadas y cronometradas para permitir una experiencia segura y saludable.

Con la oportunidad de reimaginar el diseño del evento, este año se dividirá en tres distritos para que los visitantes disfruten: el Distrito del Diseño, que presenta diseños florales y paisajísticos a gran escala; el Distrito de las Plantas, que destaca la variedad y diversidad de las plantas; y el Distrito del Jardín, donde los visitantes pueden aprender a poner en práctica ideas innovadoras en sus jardines domésticos. La nueva sede del evento se traduce en un espacio aún mayor para distanciarse con seguridad y en más jardines que ver, con una perspectiva de 360 grados alrededor de las exposiciones.

La exposición de este año contará con todas las experiencias que los visitantes esperan, como el Hamilton Horticourt, con un espectro de plantas en su máximo esplendor, imponentes exposiciones llenas de flores y otros espectáculos vegetales, además de compras para los jardineros y los interesados en regalos únicos para el hogar. Otros favoritos de la Exposición de plantas perennes son las visitas guiadas de dos horas por la mañana, con interesantes relatos de los expositores antes de que la Exposición abra cada día al público. Las experiencias también incluyen la belleza de la naturaleza en ¡Mariposas en vivo!, donde los visitantes de todas las edades pueden comulgar en un entorno natural y al aire libre con estos delicados polinizadores.

Además de las ofertas favoritas de los visitantes, nuevas experiencias como los picnics reservados en el parque, un día para toda la familia el viernes 11 de junio llamado Family Frolic con muchas actividades infantiles gratuitas y, por supuesto, la ubicación al aire libre, satisfarán a los visitantes nuevos y a los que regresan. También se ampliará la oferta de comida y bebida, desde los favoritos del festival hasta platos especiales, con una variedad de opciones para familias, niños, veganos y vegetarianos.

Para aquellos que quieran dedicarse a la jardinería, el nuevo diseño de la zona verde de los jardineros será un guiño a un histórico espacio público y ofrecerá enfoques para mejorar la vida cotidiana a través de la horticultura. Las áreas incluirán exposiciones e información curada sobre jardinería comestible, vides y árboles en flor, plantas perennes en flor, un parterre vegetal formal, combinaciones de plantas interesantes y varias estructuras, incluyendo un invernadero victoriano. Por no hablar de un gallinero con gallinas vivas y colmenas con las que se puede hablar.

La exposición anual de flores incluye también algunos eventos divertidos -y de recaudación de fondos-. La gala anual de recaudación de fondos de PHS, “Evening at the Flower Show” (Noche en la Exposición de Flores), que se celebra el sábado 5 de junio, ofrece un oasis al aire libre para los visitantes, con una vista especial de la Exposición bajo las estrellas, con música en directo, pequeños platos, cócteles artesanales y una experiencia inigualable para todos. Para los que quieran lucir sus mejores galas florales, la fiesta anual Flowers After Hours tendrá como tema “Hort Couture”. Tendrá lugar el sábado 12 de junio y permitirá a los invitados ver el espectáculo de forma segura mientras disfrutan de música en directo, baile socialmente distendido y comida y bebida. El entretenimiento incluye actuaciones de SNACKTIME PHILLY y DJ Aktive. Los invitados podrán participar en un concurso de disfraces para tener la oportunidad de ganar premios.

La seguridad pública es un componente fundamental del próximo espectáculo. Las entradas reservadas para las sesiones de la mañana o de la tarde, junto con otras medidas sanitarias y de seguridad, como los límites máximos de ocupación, las máscaras obligatorias y el cumplimiento de las recomendaciones sanitarias del gobierno, ayudarán a mantener la seguridad de los asistentes al espectáculo, del personal y de los voluntarios.

Obtenga más información sobre “HABITAT: Nature’s Masterpiece” aquí y compre sus entradas. Los ingresos de la exposición anual de flores apoyan los innovadores programas de ecología de la Pennsylvania Horticultural Society, que ayudan a fortalecer las comunidades de toda la región.