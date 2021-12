Un "besatón" en la puerta de Six Flags México tras discriminación homófoba

Este miércoles 29 de diciembre, en redes sociales se viralizó un video en el que llaman la atención sobre un acto de discriminación contra una pareja gay por besarse en Six Flags México. Un amigo de la pareja en cuestión subió un hilo en twitter con evidencia de una respuesta homófoba por parte del director de Six Flags y de los guardias de seguridad y este se hizo rápidamente viral.

Lo que si dice es que “no se puede tener actos que atenten contra la moral” de acuerdo a él, un beso gay atenta y uno hetero, no. Basta de permitir que nos discriminen en lugares “seguros para la comunidad”. @SixFlagsMexico pic.twitter.com/iqrZek2mZX — No eres tú, soy Gio. (@giov_) December 30, 2021

Con la pandemia de Covid-19 y los casos de ómicron aumentan rápidamente en la Ciudad de México, es natural que se pida a los asistentes que mantengan distancia de seguridad y demás restricciones. Sin embargo, a pesar de que otras parejas en el parque estaban haciendo demostraciones de afecto, solo una pareja del mismo sexo fue recriminada por las autoridades del local.

Cuando la información se hizo viral en redes sociales, activistas y el colectivo LGBTIQ+ se organizó rápidamente para dar una respuesta ante este acto de discriminación y convocaron a un “besatón”, teniendo en cuenta todas las restricciones sanitarias.

Bajo el lema de “No más homofobia” y “No más odio” contra la comunidad LGBTIQ+ la convocatoria contra la homofobia se llamó para las 16:00 horas y decenas de personas del colectivo LGBTIQ+ se reunieron en la entrada del parque para realizar un acto de protesta.Entre carteles con información, banderas de la diversidad sexual, las parejas se besaron en los arcos del estacionamiento de Six Flags.

Con la excusa de mantener “un entorno familiar”, Six Flags México subió un comunicado que no se excusaba por el comportamiento pero que no aceptaba el error y la discriminación. Más tarde se vieron en la obligación de ofrecer disculpas a través de sus redes sociales por el comportamiento, aceptando que era inadecuado y discriminatorio.