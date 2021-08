San Francisco inaugurará un monumento dedicado a las víctimas latinas LGBTQ+ del tiroteo en el club nocturno Pulse

Pronto se inaugurará un monumento de última generación para conmemorar las 49 vidas perdidas en el Pulse NightClub de Orlando (Florida) el 12 de junio de 2016. La mayoría de las víctimas del tiroteo masivo eran latinos.

El proyecto se desarrollará en el distrito Castro Cultural LGBTQ de San Francisco y estará terminado en unas semanas, según el San Francisco Bay Times.

La idea se desarrolló inicialmente en junio de 2017, ya que la Junta de Supervisores de San Francisco recaudó más de 10.000 dólares para ayudar a la creación del proyecto.

Recaudaron suficiente dinero, pero estaban buscando una organización sin fines de lucro para ayudar con las ideas, lo que llevó a una asociación con Gay Assembly United Impacting Latinxs to Surpass or rise above (AGUILAS).

Los funcionarios de la ciudad dicen que el monumento estará allí para honrar a los que murieron durante la tragedia, y para iniciar una conversación con los visitantes sobre la homofobia y la violencia armada.

La masacre del Pulse NightClub fue el mayor tiroteo entre personas LGBTQ+ de la historia de Estados Unidos. También fue el mayor tiroteo masivo en Estados Unidos hasta el de Las Vegas, que se cobró la vida de 58 personas inocentes.

El San Francisco Bay Times también informó que el diseño tendrá un escudo en forma de V con los nombres de las 49 víctimas que fueron asesinadas en Pulse. Otras 53 personas resultaron heridas en el tiroteo.

Desde 2016, ha impulsado al Congreso a aprobar leyes para proteger permanentemente los derechos civiles de la comunidad LGBTQ+.

En junio de 2021, en el quinto aniversario del tiroteo, el presidente Joe Biden firmó un proyecto de ley para que el club nocturno Pulse sea reconocido como monumento nacional.

"Hace poco más de cinco años, el club nocturno Pulse, un lugar de aceptación y alegría, se convirtió en un lugar de dolor y pérdida indescriptibles", dijo Biden en la revista People.

El presidente también ha presionado para conseguir plenos derechos para los estadounidenses LGBTQ+, incluyendo la aprobación de la Ley de Igualdad en el Congreso. El proyecto de ley prohíbe la discriminación basada en el sexo, la orientación sexual y las identidades de género en torno al lugar de trabajo, la vivienda y la educación.

La tragedia ocurrió poco antes de las 2 de la madrugada del 12 de junio de 2016, cuando el club nocturno celebraba una "Noche Latina", y Omar Mateen, de 29 años, comenzó a disparar contra la multitud.

Mateen, armado con un arma de asalto automática, fue abatido por la policía tras un enfrentamiento de tres horas.

El tiroteo es un acontecimiento que ningún estadounidense podrá olvidar y muchos todavía están de duelo.

La organización espera que el monumento esté listo justo a tiempo para el Mes de la Herencia Hispana, que se celebra del 15 de septiembre al 15 de octubre.