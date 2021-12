Resumen 2021: El año de la libertad de Britney Spears

Un hashtag, un documental y un juicio mediático fueron la fórmula de la libertad para Britney Spears. Millones de personas de todas las edades redescubrieron a la superestrella del pop, no solo en su faceta de artista, sino en su dolorosa historia personal.

Los seguidores de la cantante comenzaron a librar un movimiento bajo en hashtag #FreeBritney, donde buscaban presionar al sistema para liberar a la superestrella del pop de su padre. Además, se estrenó el documental “Framing Britney Spears”, que relata desde las voces de personas cercanas a la cantante, el drama de su vida bajo la tutela a la que fue sometida todos esos años.

En junio de este año, Britney declaró ante un tribunal que quería casarse y tener un bebé. “Ahora mismo me han dicho que en la custodia no puedo casarme ni tener un bebé", manifestó la cantante, haciendo énfasis en que sus tutores legales no le permitían quitarse el DIU para quedar embarazada.