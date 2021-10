Quiara Alegría Hudes habla a los alumnos del Germantown Friends School sobre la creatividad y las artes

Quiara Alegría Hudes es una dramaturga, escritora y ensayista estadounidense ganadora del Premio Pulitzer que también trabaja en musicales y películas.

La semana pasada, el jueves 21 de octubre, la escritora visitó la Germantown Friends School (GFS) de Filadelfia para impartir conocimientos e historias a una audiencia de más de 100 alumnos.

La Germantown Friends School es una escuela coeducativa independiente que va desde el preescolar hasta el 12º grado.

Hudes nació y creció en el oeste de Filadelfia. Su crianza y sus experiencias en los primeros años de vida influyen en sus historias y en su decisión de dedicarse a las artes.

Autoproclamada "feminista de barrio", las contribuciones de Hudes son considerables y dignas de mención.

Hudes creó Emancipated Stories (Historias emancipadas), un programa que ofrece a las personas encarceladas una plataforma para compartir sus escritos, y el Latinx Casting Manifesto, un dúo de oradores que promueven prácticas éticas y pragmáticas en el reparto de papeles latinos.

El jueves por la mañana, Hudes compartió con los estudiantes de GFS historias sobre su crianza puertorriqueña, su familia, sus experiencias en las artes y la creación como medio de vida.

La escritora actuó como oradora principal en el "Día del Diálogo sobre la Diversidad" de la Germantown Friday School. La autora tomó la iniciativa y se sinceró sobre muchos temas.

Hudes habló de sus inicios como escritora, y de cómo su interés por contar historias surgió durante las horas extraescolares que pasaba en el restaurante y el bar de su padre, donde escuchaba las conversaciones.

En la misma línea, Hudes recorrió a los estudiantes sus experiencias en la universidad, sus primeras producciones puestas en escena, hasta proyectos más recientes como Vivo, una película de 2021 de la que es guionista.

También se centraron en el musical de Hudes Miss You Like Hell y en la obra The Happiest Song Plays Last.

Al hablar de la familia y de su trabajo como escritora, Hudes planteó la pregunta: "¿Cómo es un gran escritor estadounidense?".

La respuesta de Hudes es que un gran escritor estadounidense puede parecerse a cualquiera. En concreto, Hudes citó a algunos grandes escritores estadounidenses como miembros de su familia que han escrito.

A lo largo de su vida, Hudes ha conocido a muchos grandes escritores que también eran de su familia.

Un momento de desarrollo para Hudes fue el encarcelamiento de un primo menor. Este acontecimiento llevó a la creación de Historias Emancipadas, explicó la escritora.

Tras este suceso, comenzó a intercambiar cartas con su primo. A medida que aumentaba la preocupación de Hudes por el crecimiento de los sistemas penitenciarios, creó Historias Emancipadas para conectar a las personas encarceladas con los lectores.

A través de las conversaciones con su primo, Hudes se enteró del profundo deseo de las personas encarceladas de comunicarse más con los de fuera, describiéndolo como un deseo de "sentirse humano" después de haber sido despojado de ciertos derechos.

Historias Emancipadas recoge la escritura de muchas personas: jóvenes y mayores; hombres, mujeres y personas trans.

Otro logro del que habló Hudes fue el Latinx Casting Manifesto. El Latinx Casting Manifesto aborda cómo los tonos de piel, los acentos y otros rasgos pueden diferir dentro de las familias y comunidades latinas.

El dúo de oradores arroja luz sobre cómo, dentro del cine, hay estigmas que rodean las prácticas de casting y el aspecto de una persona latina: un punto clave para el dúo.

Al igual que el mensaje de Hudes sobre cómo puede ser un gran escritor estadounidense, El Latinx Casting Manifesto apoya el PSA de que no hay definiciones concretas para la cultura latina y las características que componen a una persona latina.

"La gente aporta su propia música, sus voces, a sus papeles", dijo Hudes.

Esto encaja con la pregunta inicial de cómo es un personaje principal, cuya respuesta puede ser cualquiera.

Para concluir sus lecciones, Hudes se refirió al trabajo que conllevan las salidas creativas, y explicó que para "triunfar" como escritor, todo lo que hay que hacer es simplemente escribir.

La autora describió la experiencia de 15 años de escritura de In the Heights, y otros consejos entre bastidores sobre la creación de obras de teatro y la coreografía.

Hudes dejó a los estudiantes con un sentimiento importante: que está más que bien "hacer más de una cosa". De hecho, Hudes lo sugiere.

Para ser un artista, un individuo no necesita relegarse a una sola forma de expresión artística.

Tampoco se debe esperar que un artista sólo participe en una actividad creativa -y no en actividades no creativas- para ser considerado artista. Lo que valida a un artista es la mera voluntad de crear.

Para ver un breve clip de la charla de Quiara Alegría Hudes en la Germantown Friends School, visite aquí.