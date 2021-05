Puerto Rico levantó el toque de queda nocturno luego de un año

Desde este lunes la isla puso fin al toque de queda nocturno que se mantuvo durante el último año a raíz de la pandemia. El gobierno también anunció que se permitirá la entrada al país a personas vacunadas sin necesidad de un resultado negativo en la prueba del coronavirus. Por otro lado las personas no vacunadas deberán presentar una prueba negativa o presentar el resultado dentro de las 48 horas luego de entrar al país.

La isla ha estado bajo toque de queda desde marzo de 2020, cuando se registró el primer caso de coronavirus. Incluso cuando el toque de queda se modificó en algunas ocasiones, casi siempre se mantuvo entre la medianoche y las 5 de la mañana. Desde esta semana, los visitantes que lleguen sin estar vacunados se les continuará exigiendo que presenten un test de coronavirus negativo o que se comprometan a ofrecer el resultado del test en 48 horas, como se ha venido haciendo. A los turistas que no cumplan con las pruebas, el gobierno pondrá una multa de 300 dólares.

Sin embargo, el gobierno también ha anunciado que a partir del viernes ofrecerá la vacuna contra el coronavirus Johnson and Johnson a todo aquel que llegue al Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín de San Juan. Al respecto, Carlos Mellado, secretario del Departamento de Salud, afirmó que la opción de vacunación se ofrecerá eventualmente a todos los visitantes que lleguen a través de otros aeropuertos, así como a los servicios de ferrys procedentes de la República Dominicana. La reactivación turística y económica de la isla son una prioridad, por lo que velarán por las vacunas universales. "No importa de dónde vengas, si eres residente o no", confirmó Mellado.