¿Perdió la oportunidad de despedirse debido a COVID?

Cada mes, escuchamos informe tras informe sobre cómo una de las partes más dolorosas de perder a un ser querido a COVID es no tener la oportunidad de decir adiós.

A veces la enfermedad progresa demasiado rápido para permitir incluso una despedida remota. En otros casos, la familia y los amigos de aquellos que se han enfermado tienen la oportunidad de hablar por FaceTime, zoom, o por teléfono para hacerles saber cuánto son amados y cuánto se extrañarán. Pero no es lo mismo. En la mayoría de los casos, aquellos que han perdido a alguien debido a la pandemia nunca tuvieron la oportunidad de darle ese abrazo final a sus padres, hijos, hermanos o amigos. Y, junto con eso, la oportunidad de decir adiós cara a cara.

Sabemos que nada puede compensar eso, pero también creemos que mantener esos pensamientos y sentimientos finales aglomerados puede ser difícil. Por esto ofrecemos a cualquiera que no pudo dar ese adiós en persona la oportunidad de compartir lo que habría dicho si pudiera haber estado a su lado.

Llamamos a este esfuerzo Con amor: Mensajes a aquellos que han fallecido por COVID-19

En los EE.UU. han fallecido más de 430,000 personas debido a COVID-19. Casi 3,000 solo en Filadelfia. ¿Qué les habrías dicho? ¿Les habrías dicho que te hicieron sentir importante? ¿Que ahora apreciarás esa camiseta de la suerte que llevaban cada vez que veían a los Phillies? ¿O que el Día de Acción de Gracias no fue igual sin su plato especial?

Si ha perdido a alguien por COVID y quiere despedirse, estamos aquí para ayudarlo. Puede escribir o grabar algo por su cuenta y enviar el archivo de vídeo o audio. Si desea participar, pero le resulta difícil hacerlo por su cuenta, un reportero de uno de nuestros asociados de la salas de redacción de

Broke in Philly se podrá poner en contacto con usted para tener una conversación donde sus palabras y pensamientos fluyan.De lo contrario, si desea puede expresarse de una manera diferente como a través del arte, baile, canción, o cualquier otra expresión de su preferencia.

Estaremos estableciendo un sitio para publicar estas piezas a partir del 10 de marzo, la fecha que marca un año desde que se diagnosticó el primer caso de COVID-19 en Filadelfia. Continuaremos recolectando despedidas a partir de esa fecha.

Si tiene la suerte de no haber perdido a un ser querido en COVID, aún puede enviar esto a alguien que sufrió una pérdida. Aquí ofrecemos más detalles sobre nuestra iniciativa y cualquier persona interesada en participar puede llenar este formulario para inscribirse.

Estos mensajes estarán dirigidos a los seres queridos que hemos perdido, pero también ayudarán a nuestra comunidad a recordar a todas las personas fuertes, amorosas y únicas que hacen a Filadelfia un gran lugar.

This article is part of Broke in Philly, a collaborative reporting project among more than 20 news organizations focused on economic mobility in Philadelphia. Read all of our reporting as brokeinphilly.org.