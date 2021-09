“This Must Be the Place”, una muestra sobre artistas latinos en Nueva York

La exposición “This Must Be the Place: Latin American Artists in New York, 1965-1975”, es una muestra que presenta la generación de artistas que participó activamente en movimientos experimentales y políticos a la vez que impulsaba su propio lenguaje y revolucionaba el mundo del arte con obras que abordaban temas de migración, identidad, política, exilio y nostalgia.

Organizada por la Sociedad de las Américas, este miércoles se inauguró una exposición colectiva con 41 artistas de Latinoamérica y el Caribe y de 11 organizaciones que sentaron las bases para el Nueva York artístico que conocemos.

La exhibición consta de dos partes, ambas involucran a los mismos artistas pero muestran obras diferentes. La primera se inauguró ayer en el marco del Mes de la Herencia Hispana, y se mostrará hasta el 18 de diciembre de este año; la segunda se inaugurará el 19 de enero del 2022 y estará hasta el 14 de mayo.

Obras del argentino Alberto Greco, el cubano Waldo Balart, el uruguayo Luis Camnitzer, el brasileño Antonio Dias, el chileno Juan Downey, el puertorriqueño Carlos Irizarry, la paraguaya Laura Márquez o la argentina Liliana Porter, serán expuestas en la muestra que se llevará a cabo en el Americas Society.

La exhibición tiene instalaciones, fotografías, videoarte, pinturas y material de archivo de los artistas. El colectivo de artistas tardó en identificarse en su conjunto como “latinoamericano”. “Para estos artistas, ‘latinoamericano’ no era una etiqueta con la que necesariamente se identificaran antes de llegar a Nueva York, sino más bien una etiqueta que se hizo relevante por las experiencias compartidas y un nuevo sentido de afinidad”, contó Aimé Iglesias Lukin, directora y curadora jefe de artes visuales de la Sociedad de las Américas.

Además, se exponen iniciativas solidarias de grupos y colectivos que en su momento se organizaron y se esforzaron por crear comunidad y abrirse las puertas en el mundo del arte. El trabajo de organizaciones como el centro comunitario cultural CHARAS, el Taller Boricua, Feria Latinoamericana de Opinión, Concierto Una Velada con Salvador Allende, Brigada Ramona Parra, Contrabienal, Cha/Cha/Cha, Fundación Jóvenes Cineastas, Young Lords y el Museo del Barrio, será expuesto.