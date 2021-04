Mujer salvadoreña que murió bajo custodia policial había denunciado abusos

Victoria Salazar murió el sábado luego de que una agente de policía la sometiera brutalmente y se arrodillara sobre ella en una calle del balneario de Tulum. La autopsia ha determinado que Salazar tenía el cuello roto además de presentar una fractura en la parte superior de la columna vertebral. Las autoridades han confirmado que cuatro agentes - tres hombres y una mujer - están siendo investigados respecto a los posibles abusos físicos y sexuales de los cuales Victoria habría sido víctima.

Victoria Salazar salió de El Salvador huyendo de la pobreza, de las pocas oportunidades y de la violencia de su país, pero fue en México donde perdió la vida a manos de agentes policiales. Las imágenes del momento en que Salazar es sometida por la policía han dado la vuelta al mundo y la conmoción por su muerte continúa, así como los reclamos para que se haga justicia.

La semana pasada, la salvadoreña madre de dos hijas estaba en una pequeña tienda de comestibles en Tulum cuando Manuel Barradas, propietario de la tienda pensó que Salazar era "rara", así que le impidió la entrada a la tienda, la policía la detuvo poco después por “alterar el orden público”.

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, asumió que Salazar fue "brutalmente tratada y asesinada" por agentes de la ciudad de Tulum y reafirmó su compromiso para que el caso no quede impune.

Por su parte, el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, denunció por Twitter que Victoria habrìa denunciado que su pareja habría abusado de sus hijas. Sin embargo esta denuncia no tuvo mayor repercusión. "Victoria denunció hace semanas y llevó a su hija a un albergue para protegerla. Lamentablemente, no se hizo nada hasta ahora, con Victoria asesinada, no es hasta ahora que le dan seguimiento al caso", escribió Bukele.

En las últimas horas se conoció que el Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tulum ha dictado prisión preventiva para los cuatro policías implicados en la muerte de la mujer. Este sábado 3 de abril se espera continuar con la audiencia en la que se les acusa del delito de feminicidio. Los policías han sido trasladados a la Cárcel Municipal de Playa del Carmen y la agente a la Cárcel Municipal de Cancún, por solicitud de la Fiscalía General de Quintana Roo, según ha confirmó el Ministerio de Exteriores de El Salvador a través de Twitter.

Desde El Salvador, la familia de Salazar y sus dos niñas exigieron castigo para los responsables de su muerte. Victoria residía como refugiada y trabajaba de manera legal en México buscando un mejor futuro para sus dos hijas.