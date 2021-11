Los trabajadores de los hoteles de Filadelfia inician una huelga para reclamar mejores condiciones laborales y salariales

Los trabajadores de los hoteles de Filadelfia, miembros de Unite Here Local 274, comenzaron una huelga el pasado domingo 21 de noviembre de 2021.

El sindicato Unite Here Local 274 pide mejores salarios y condiciones de trabajo, y es uno de los mayores sindicatos de Filadelfia.

Sólo el sindicato representa a unos 4.000 empleados de hostelería.

Estos trabajadores están empleados en lugares de servicio de alimentos, hoteles y aeropuertos en toda Filadelfia. Este grupo puede incluir también a trabajadores de estadios, universidades y cafeterías.

Fuera del Local 274 de Unite Here, el sindicato representa a los empleados de las cafeterías escolares y a los trabajadores de los casinos en grupos separados.

La huelga comenzó con un paro de casi 60 empleados del hotel Wyndham Philadelphia Historic District.

El paro incluyó al personal del vestíbulo, las amas de llaves, los encargados de la lavandería y los cocineros, que empezaron a hacer huelga alrededor de las 4:30 de la mañana del domingo.

Unite Here mencionó que la mayoría de los empleados del hotel Wyndham son negros, marrones y/o inmigrantes. Los piquetes que llevaban decían "Black Lives Matter" y "Black Work Matters".

Los miembros de Unite Here están buscando un nuevo acuerdo de contrato, ya que el acuerdo anterior expiró en septiembre de 2019, por lo que es un acuerdo significativamente anticuado, anterior a COVID.

Varios trabajadores están citando la cantidad de tiempo que se da a las salas de limpieza, los salarios actuales y los peajes físicos como principales razones detrás de la huelga.

Otras reivindicaciones son el alivio de la mayor carga de trabajo que supone el menor número de empleados tras la apertura.

Los empleados de Wyndham informaron de que su plantilla se había reducido hasta casi la mitad.

En las negociaciones, los empleados de Wyndham rechazaron una propuesta que ofrecía aumentos salariales durante un periodo de varios años.

El hotel Wyndham emitió una declaración sobre la huelga en curso, señalando su desaprobación del momento en que se produjo el sindicato Unite Here Local 274:

"Aunque respetamos el derecho de los empleados a la huelga, nos decepciona que Unite Here haya elegido este camino. El hotel está abierto y funcionando, y hemos tomado medidas para garantizar que los huéspedes no se vean afectados", expresó públicamente Wyndham Hotel and Resorts.

Se espera que el sindicato Unite Here Local 274 continúe su huelga hasta que se alcance un acuerdo.