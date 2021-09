Los pequeños latinos que están haciendo grandes cambios

La comunidad latina se caracteriza por ser fuerte, resiliente, humilde, trabajadora y justa con las causas que les mueven las fibras.

Los cambios que se dan entre los latinos residentes en Estados Unidos muchas veces no son por causa de los adultos sino de jóvenes que buscan crear un futuro mejor para ellos y las próximas generaciones.

Estos son algunos de los jóvenes menores de 20 años que están trabajando por las causas que consideran justas:

Nalleli Cobo

Desde sus nueve años, esta joven californiana, de origen colombo-mexicano, comenzó su lucha en pro del medio ambiente. Todo inició porque Nalleli sufría asma, sangrados en la nariz y fuertes dolores de cabeza debido a un campo petrolero situado frente a su casa, en el sur de Los Ángeles.

Junto con su madre, la pequeña impulsó un movimiento que provocó el cierre de la instalación, que también estaba causando enfermedades en sus vecinos, que mayoritariamente eran latinos y negros.

“Tengo la suerte de haber encontrado mi pasión más temprano que mucha gente. Mi pasión es defender el medioambiente y la salud de las personas”, ha dicho Cobo.

Actualmente Nalleli ha sido comparada con Greta Thunberg, aunque su nombre ha sido reconocido localmente por más de una década.

Ashton Mota

Ashton es un adolescente negro dominico-americano que a sus 16 años ya es un activista experimentado de Lowell, Massachusetts, que habla públicamente sobre su condición de como transgénero y defiente los derechos de la comunidad LGBTI.

A sus 12 años Ashton salió del closet ante sus padres. "Mi mentalidad de 12 años era: 'Oh, si salgo del armario el día de mi cumpleaños, es imposible que mis padres se enfaden''', dijo Mota en una entrevista con TransFamilies.

Luego de su confesión, Ashton creó una Alianza Heterosexual Gay en su escuela secundaria, se convirtió en embajador de la Fundación Juvenil de la Campaña de Derechos Humanos y dio el discurso de apertura de la conferencia de otoño de GLSEN a sus 14 años.

Actualmente, Ashton viaja por el país dando discursos y defendiendo a los jóvenes trans. "Por desgracia, todavía hay jóvenes en todo el país que no han encontrado su familia, y mucho menos su voz", dijo a HRC el año pasado. "Me considero un agente de cambio, y he aprendido que el cambio no se produce fácilmente ni de la noche a la mañana. Por el contrario, debemos trabajar activamente para hacer del mundo un lugar mejor y más seguro para los más vulnerables."

Luis Hernandez

Es un joven con ascendencia dominicana, quien a sus 19 años de edad se ha dedicado a desarrollar su rol como activista contra las armas en el país.

Hernandez nació en el Bronx, Nueva York y desde niño creció escuchando balazos como si fuera algo normal. “Lo que pasa es que como muchos jóvenes se sienten indefensos, consiguen armas para sobrevivir. Pero el problema de fondo es que la violencia con armas de fuego ocurre porque hay pobreza, porque hay segregación en las escuelas”, dijo en una entrevista con la BBC el año pasado.

A sus 14 años comenzó a hacer activismo, después de que su hermano fuera encarcelado injustamente. Al final lo liberaron sin ningún cargo. "Yo veo una permanente criminalización de los jóvenes de mi comunidad y estoy convencido de que la criminalización, la brutalidad policial, la violencia armada, son algo sistémico", dijo Luis.

"No es que una mañana se levanta alguien y decide matar a otra persona simplemente porque se le ocurrió hacerlo. En este país es muy fácil conseguir un arma, cualquiera lo puede hacer. Lo único que necesitas es tu licencia de conducir", dijo Hernandez. "Tenemos que luchar por el control de las armas de fuego, tenemos que cambiar las leyes y movilizarnos para que no siga muriendo gente inocente".

Como cofundador y director ejecutivo de la organización Youth Over Guns y director de campañas juveniles en The Gathering for Justice este joven trabaja para que las cosas cambien. Han organizado marchas de cientos de miles de personas y seguiran saliendo a las calles.