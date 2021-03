Los datos no mienten: el COVID-19 impacta desproporcionadamente a la comunidad latina

La desigualdad social se muestra en todos los niveles y en el sector salud no es una excepción. Según la información oficial de la salud pública, de los más de 267 mil residentes del condado de San Diego que se han enfermado de coronavirus durante el año pasado son latinos,. Sin embargo, solo 1 de cada 5 de las personas vacunadas hasta ahora son latinas.

La brecha se ha intensificado con la pandemia, poniendo sobre la mesa las diferencias en términos laborales, de calidad de vida, y de acceso a la atención sanitaria. Para la gente de color es más difícil cumplir con el “quédate en casa”, ya que sus trabajos deben ser presenciales. Los niños están más propensos a fracasar en la escuela por la falta de acceso a Internet, o de otros recursos necesarios en un mundo de permanencia en el hogar. Y así, la lista va aumentando y sumando desigualdades.

Según casi todas las mediciones, las personas de color del condado de San Diego se han llevado la peor parte del COVID-19. La Agencia de Salud y Servicios Humanos del condado informa que los latinos representan casi la mitad de todas las infecciones y constituyen el 55 por ciento de los casos de los que se conoce la raza o el origen étnico, cifra superior a la de la población latina (34%) en el condado.

Nick Macchione, el director de la Agencia de Salud y Servicios Humanos, afirmó que a pesar de que su oficina ha trabajado para promover la equidad en la salud a través del programa Live Well San Diego, muchas veces las comunidades no dan la bienvenida a las intervenciones del gobierno. “La cuestión es derribar las barreras para las personas que no saben cómo acceder a estos servicios”, dijo.

Del mismo modo, se ha recogido información que muestra que las ayudas a los trabajadores o a los pequeños negocios ha llegado de forma desigual, amplificando así la brecha económica y social. Si bien este análisis está centrado en la evolución del COVID-19 en la ciudad de San Diego, muestra las diferencias que existen entre las personas de color (negros, latinos, asiáticos, y otros grupos étnicos) y las personas blancas en la ciudad en este ámbito.

Se puede presumir que un análisis estadístico global mostraría las reales dimensiones en las que aparece la desigualdad entre personas blancas y no blancas en los Estados Unidos. La información recogida en otros estados muestran una tendencia similar con respecto a las diferencias durante el año de la pandemia.

Puede ser que el coronavirus está haciendo evidente información que antes no se estaba considerando.