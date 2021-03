Latina emprende durante la pandemia y ahora JLo y AOC lucen sus accesorios

Karen Pérez, una empresaria de raíces ecuatorianas y colombianas radicada en Nueva York, fundó Second Wind usando su talento como diseñadora y trabajando inspirada en las necesidades de sus clientas, quienes no encontraban cubrebocas femeninos y favorecedores. Desde que lanzó su marca en junio de 2020, no ha parado de crecer ni de añadir nuevos accesorios a su firma.

La diseñadora venía trabajando como estilista de modas los últimos 15 años,y aunque siempre se había planteado lanzar una marca propia, tomó la crisis del coronavirus como una oportunidad para empezar su sueño. Al principio creó mascarillas personalizadas para las clientas con las que estaba trabajando, y poco a poco continuó creando más accesorios como cadenas en diferentes acabados para combinar con las mascarillas, o sombreros.

Pérez cuenta que su familia también trabajó en moda, desde su abuelo materno, que tenía una fábrica de ropa en Ecuador, hasta su madre quien tenía una boutique luego de asentarse en los Estados Unidos en los años 80. Ambos ejemplos le crearon interés por la moda y le enseñó a valorar los productos usados en latinoamérica. Actualmente, trata de buscar materiales que se encuentren en Latinoamérica como la lana ecuatoriana, para trabajar sus accesorios.

Sus mascarillas, el producto estrella de su marca, han sido también un éxito entre el público, con famosas clientas como Jennifer López o la congresista demócrata Alexandria Ocasio-Cortez. Second Wind es una segunda oportunidad para la empresaria, una que se generó con esta “nueva normalidad” de usar mascarillas a diario y que a su vez, esta línea de accesorios daría a las mujeres una segunda oportunidad de sentirse cómodas, poderosas y a la moda.

En septiembre del 2020 la congresista Alexandria Ocasio-Cortez contactó a la marca para visitar la fábrica y comprar sus diseños. Second Wind ha llegado a personajes como J Lo y AOC han apoyado la marca desde el primer día para visibilizar un emprendimiento dirigido por una mujer latina de éxito.